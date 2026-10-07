Haberler

Yeni Partili Başarır, AK Parti'ye katılan Tugay'a 'o yüzle İzmir'de gezemez' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasını 'utanç verici' buldu. Başarır, Tugay'a 'önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin' diyerek o yüzle İzmir sokaklarında gezemeyeceğini söyledi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin, "Ona tek önerim var: Mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin çünkü o yüzle İzmir sokaklarında gezemez." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Meclis'in asli görevinin ülkenin en temel sorunları ile krizlerini araştırmak ve çözmek olduğunu belirtti.

TBMM Genel Kurulunda dün muhalefet partilerinin fon soruşturmalarının araştırılmasına ilişkin önergeler verdiğini belirten Başarır, "Eğer bu konuda bir araştırma komisyonu kurulmayacaksa hangi konuda kurulacak? 500 bin mağdur var. Asrın dolandırıcılığı. Yaklaşık 90 milyar dolar tahmin edilen bir vurgun var ama AKP grubu tarafından yoklama istendi, salon boşaltıldı, araştırılmadı." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin eleştirilerde bulunan Başarır, "Utanç verici bir durum." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin, İzmir ile ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı videoya da tepki gösteren Başarır, şunları söyledi:

"İzmir'i kim yönetiyor? Cemil Tugay. İzmir'i çöp haline getiren bir belediye başkanı, sizin iddianız, benim öyle bir iddiam yok. İzmir'de hiç öyle bir şey görmedim. Bu kişiyi almaya utanmıyor musunuz? Varsa, İzmir'deki çöpü alkışlayan bakanlar, milletvekilleri mi toplayacak? Hem İzmir'in nasıl yönetildiğine ilişkin bir video paylaş, daha sonra o belediye başkanına rozet tak. Bu nasıl bir utanmazlık? Direnenler, onurlu bir şekilde dik duranlar cezaevinde, eğilip bükülenler, sokağa çıkacak yüzü olmayanlar AKP grubunda rozet takıyor. Cemil Tugay'a soruyorum: İzmir'de sokağa çıkabilecek misin? Ona tek önerim var: Mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin çünkü o yüzle İzmir sokaklarında gezemez."

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan bıçaklı kavgada bir öğrencinin yaşamını yitirdiğini dile getiren Başarır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik eleştirilerde bulundu, okullardaki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini savundu.

Yeni Partili Başarır, bazı sosyal medya hesaplarına ve internet sitelerine getirilen erişim engelini eleştirerek, "Dijital bir sıkı yönetim ilan edildiğini" ileri sürdü.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başarır, İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın ifadeye çağrılmasına ilişkin soruya, "Güzel. Niye bu kadar beklendi? 2,2 milyarlık bir para. Demek ki davetiyeyle eski bakanlar, milletvekilleri ifadeye çağrılıyormuş. Peki benim Mersin Belediye Başkanım, Mezitli, Yenişehir Belediye Başkanım, diğer belediye başkanlarım, eski milletvekilleri niye davetiyeyle çağrılmıyor?" cevabını verdi.

Kaynak: AA
Aliye Uzunatağan yıllar süren büyük aşkını açıkladı

Aliye Uzunatağan yıllar sonra açıkladı! Büyük aşkı bakın kim çıktı
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti

Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! Tüm hesaplar sil baştan
UEFA'dan İsrailli futbolcuya soruşturma

Harekete geçtiler! İsrail'in rezilliği cevapsız kalmadı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de şafak vakti dev operasyon! 630 polisle 121 adrese baskın

Saat 06.00'da harekete geçtiler! 630 polisle 121 adrese baskın
Şehit annesine bunu da yaptılar! “Terör” yalanıyla 435 bin TL'sini aldılar

Bunu da yaptılar! Şehit annesine kurulan tuzak vicdanları yaraladı
7 maçta sıfır katkı! Galatasaray Sane'nin yerine yıldızını buldu

Galatasaray'da şok ayrılık kararı! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Ormandan topluyorlar, kilosunu 500 liradan satıyorlar

Ekmek kapısı! Ormandan topluyorlar, kilosunu 500 liradan satıyorlar
Pilot olmak en büyük hayaliydi! Göksel Arsoy'a asker selamıyla veda

Hayalini kurduğu meslekten son selam! Ünlü oyuncuya böyle veda ettiler
Samsun sahillerine vuran gizemli çuvalların sırrı çözüldü! 800 kilogramlık madde 'guar gum' çıktı

Sahile vuran beyaz tozun sırrı çözüldü! Gıdada bile kullanılıyor
Rapçi Khontkar ABD'de nakliyeciliğe başladı: Yoksa aç kalırız

Ünlü rapçi ABD'de nakliyeciliğe başladı: Yoksa aç kalırız