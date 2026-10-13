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Cemil Tugay’dan Kılıçdaroğlu’na ‘anket’ yanıtı: 22 kez görüştük, bir kez bile şikayette bulunmadı

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Cemil Tugay’dan Kılıçdaroğlu’na ‘anket’ yanıtı: 22 kez görüştük, bir kez bile şikayette bulunmadı
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AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 'anket' tartışmaları üzerinden kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Kılıçdaroğlu ile geçmişte toplam 22 kez görüştüğünü ve bu görüşmelerin hiçbirinde kendisine yönelik bir eleştiriyle karşılaşmadığını belirten Tugay, "Yapılan açıklamaları hayretle karşılıyorum. Ben CHP'de kalsaydım beni bu kadar ağır eleştirecekler miydi?" diye sordu.

  • Cemil Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde Kemal Kılıçdaroğlu ile 20 kez, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra ise 2 kez görüştüğünü, bu görüşmelerin hiçbirinde kendisinden şikayetçi olmadığını söyledi.
  • Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde anket yapıldığı iddialarına karşılık partinin arşivinde böyle bir anket bulunmadığını belirtti.
  • Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun anket açıklamasına 'Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım' sözleriyle tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasıyla başlayan siyasi tartışmalar, adaylık sürecinde yapıldığı öne sürülen anketlere ilişkin karşılıklı açıklamalarla yeni bir boyut kazandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti arşivinde böyle bir anket bulunmadığını söylemesi üzerine Tugay, gazeteci Sinan Burhan'a konuşarak geçmişte Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeleri hatırlattı.

"22 KEZ GÖRÜŞTÜK, BİR KEZ BİLE ŞİKAYET ETMEDİ"

Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde Kılıçdaroğlu ile sık sık bir araya geldiğini anlatan Tugay, kendisine yönelik eleştirilerin parti değişikliğinin ardından gündeme gelmesine dikkat çekti.

Tugay, şu ifadeleri kullandı: "Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde Kemal Kılıçdaroğlu ile 20 kez görüştüm. Bu görüşmelerin hiçbirinde bana şikayette bulunmadı ve beni eleştirmedi. Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra da kendisiyle 2 kez görüştüm. Bu görüşmelerde bile benden bir kez bile şikayet etmedi"

"CHP'DE KALSAYDIM BENİ BU KADAR AĞIR ELEŞTİRECEKLER MİYDİ?"

Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarına şaşırdığını dile getiren Tugay, kendisine yöneltilen eleştirilerin zamanlamasını sorguladı.

Tugay, "Bugün yapılan açıklamaları hayretle karşılıyorum. Ben CHP'de kalsaydım beni bu kadar ağır eleştirecekler miydi?" diyerek eski partisinden gelen tepkilere karşılık verdi.

NE OLMUŞTU?

Cemil Tugay’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde anket yapıldığı ve sonuçlara göre karar verildiği yönündeki iddialara değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, böyle bir anketin bulunmadığını söylemişti

Kılıçdaroğlu, “İşte anket yaptık, o birinci çıktı. Hiç öyle bir şey yok. Partinin arşivinde hiçbir anket de yok. Baktık, Cemil Bey’le ilgili bir şey var mı yok mu diye. Öyle anketler söz konusu değil.” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun söz konusu açıklamasına tepki gösteren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise “Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım.” demişti.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOĞUZ İÇEN :

CHP'de kalmadığına göre ağır eleştirilere hazırlıklı olman gerek,İnsanlar önce CHP'ye sonra sana verdi oyu, peki başkanlıkdan niye istifa etmedin, hadi onuda geçtim neden akp'ye geçtin çık dürüstçe onu açıkla İzmir halkına

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