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Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün

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Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Haber Videosunu İzle
Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına sert tepki gösterdi. Tugay'ı aday gösterdikleri için özeleştiri yapan Özel, "İzmir’e bir zafer borcumuz var; 31 ilçenin 31’ini de alarak rekor kıracağız. Meclis'te 93 üyemiz var. Bundan sonra Cemil Tugay düşünsün" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına ilişkin gazeteci Deniz Zeyrek’e değerlendirmelerde bulundu.

"MECLİSTE 93 ÜYEMİZ VAR, BUNDAN SONRASINI TUGAY DÜŞÜNSÜN"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki üye dağılımına dikkat çeken Özel, kentin yönetiminde kilit bir konumda olduklarını hatırlattı. Yeni Parti'nin 93 meclis üyesi bulunduğunu ve diğer tüm partilerin toplamının bu sayıya ulaşamadığını belirten Özel, "Dolayısıyla meclis orada duruyor, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün" diyerek yaklaşan ilk yerel seçimlerde İzmir'deki 31 ilçenin tamamını kazanma sözü verdi.

"KAVUN DEĞİL Kİ DİBİNİ KOKLAYASIN"

Deniz Zeyrek'in adaylık sürecine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Özel, kararı o dönemki bilimsel anket verilerine dayanarak aldıklarını belirterek şu özeleştiriyi yaptı:

"Kimse kavun değil ki dibini koklayıp hainin kokusunu alasın! İzmir’e böyle bir ihanet edeceğini bilseydik asla aday yapmazdık. Cemil bizim için hain, onlar için de kukladır. AK Parti şimdi belediyeye güçlü bir genel sekreter atayacak ve İzmir’i onun üzerinden yönetecek. Cemil’i ise 23 Nisan başkanı gibi, bir Pinokyo kuklası gibi kenara oturtup 'Sen karışma' diyecekler."

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettikten sonra bir süre görevine bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda resmen iktidar partisine katılmıştı. Tugay'ın parti rozetini bizzat Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı. Tugay törende yaptığı açıklamada, "Her İzmirli bilir ki Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. AK Parti'ye inanarak ve güvenerek katıldım" ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyunus deniz:

gelecek seçimde kazanmanız tugayın sanki çok umrunda..adam hapse girmekten kurtardı kendini

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Haber Yorumlarıaykut.mcse:

Zamanında önseçim diye millet bir yerini yırtmıştı Özgür efendi. Hepiniz iktidarın adamısınız, hiçbiriniz güvenilir değilsiniz.

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