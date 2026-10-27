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Bakan Bolat, İzmir Başkanı Tugay'ı ağırlayıp AK Parti ailesine hoş geldiniz dedi

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Bakan Bolat, İzmir Başkanı Tugay'ı ağırlayıp AK Parti ailesine hoş geldiniz dedi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Ticaret Bakanlığında ağırladı. Görüşmede Bolat, Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldiniz dileklerini iletti; İzmir'in uluslararası ticaret konumu, serbest bölgeler ve uluslararası fuarlar konuşuldu.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ı, bugün, Ticaret Bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Kendisine AK Parti ailemize hoş geldiniz dileklerimizi ileterek, bu yeni dönemde birlikte çalışmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik. Görüşmemizde İzmir'in uluslararası ticaretteki konumunun güçlendirilmesi, serbest bölgelerin potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi ve uluslararası fuarların desteklenmesi başta olmak üzere, şehrimizin ekonomik ve ticari gelişimine katkı sağlayacak konularda fikir alışverişinde bulunduk. İzmir'imizin potansiyelini daha ileriye taşıyacak çalışmalarda, bundan sonraki süreçte çok daha yakın bir iş birliği ve güçlü bir koordinasyon içerisinde olacağız. Sayın Cemil Tugay'a AK Parti ailemize bir kez daha hoş geldiniz diyor, çalışmalarında ve görevinde üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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