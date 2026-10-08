AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'ın 5 günlük izne çıktığı iddia edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İz Gazete’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rozetini taktığı Tugay, parti değişikliğinin hemen ardından 5 günlük yıllık izne ayrıldı.

ROZETİNİ TAKTI, ERTESİ GÜN İZNE ÇIKTI

Cemil Tugay, 7 Ekim’de AK Parti Milletvekilleri Buluşması programında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı rozetle AK Parti’ye katıldı.

Tugay’ın parti değişikliğinin ardından bugün itibarıyla 5 günlük yıllık izne ayrıldığı bildirildi. Tugay, izin kararını İzmir Büyükşehir Belediyesi personeline gönderdiği mesajla duyurdu.

BAŞKANLIĞA MUSTAFA ÖZUSLU VEKALET EDECEK

Tugay’ın izinli olduğu süre boyunca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Özuslu yürütecek.

Bu görevlendirmenin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Levent Yıldır’ın istifasının ardından yapıldığı belirtildi.

İZMİR’DE 27 YIL SONRA BİR İLK

Tugay’ın AK Parti’ye geçişiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde de dikkat çeken bir siyasi değişiklik yaşandı. Tugay’ın parti değişikliğinin ardından İzmir 27 yıl sonra ilk kez CHP'den çıkmış oldu.

PROTESTOLAR YÜKSELDİ

Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılması İzmir’de siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Tugay’ın parti değişikliğine tepki gösteren gruplar kentte protesto gösterileri düzenledi.

7 Ekim akşamı Cumhuriyet Meydanı çevresinde toplanan gruplarla polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Tugay’ın istifasını isteyen göstericilerin belediye binasına yürümek istediği, ancak polis barikatlarıyla karşılaştığı bildirildi.

TUGAY: İZMİR’İ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ

AK Parti’ye katılım töreninde konuşan Cemil Tugay ise kararının ardından İzmir’e yönelik çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği ve AK Parti’nin desteğiyle İzmir’in sorunlarını çözmek ve kenti yeniden inşa etmek üzere yola çıktıklarını ifade etti.

Tugay’ın 5 günlük yıllık izninin ardından görevine yeniden dönmesi bekleniyor.

İlgili Haberler