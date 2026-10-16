Aziz Kocaoğlu kimdir? Aziz Kocaoğlu kaç yaşında, nereli?

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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, YENİ Parti’nin 18 Ekim’de düzenlenecek İzmir İl Kongresi öncesinde il başkanlığına aday olduğunu açıklamasıyla gündeme geldi. Parti yönetimine ilişkin hedeflerini paylaşan Kocaoğlu, üyeleri ön seçimde oy kullanmaya davet etti. Peki, Aziz Kocaoğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Aziz Kocaoğlu’nun hayatı, siyasi kariyeri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin bilgiler.

AZİZ KOCAOĞLU KİMDİR?

Aziz Kocaoğlu, Türk siyasetçi, iş insanı ve muhasebecidir. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde siyaset yapan Kocaoğlu, 2004-2019 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Bu görevinden önce Bornova Belediye Başkanlığı yapan Kocaoğlu, İzmir'de üç dönem üst üste büyükşehir belediye başkanlığı görevini yürüttü.

Siyasi hayatına CHP Gençlik Kolları'nda başlayan Kocaoğlu, 1983 yılında kurulan Sosyal Demokrasi Partisi'ne (SODEP) üye oldu. Daha sonraki süreçte yeniden CHP'ye katılarak yerel siyasette görev aldı. 2001-2003 yılları arasında Bornova'da parti teşkilatında görev yapan Kocaoğlu, 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak Bornova Belediye Başkanı seçildi.

Haziran 2004'te İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'nın hayatını kaybetmesinin ardından belediye meclisi tarafından büyükşehir belediye başkanlığı görevine getirilen Kocaoğlu, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde de bu göreve seçildi. Böylece 2019 yılına kadar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü.

Kocaoğlu, 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday olmayacağını 1 Ekim 2018 tarihinde açıkladı. Belediye başkanlığı döneminin ardından görevini Tunç Soyer'e devretti.

Ekim 2026'da ise YENİ Parti'nin İzmir İl Başkanlığı için adaylığını açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. 18 Ekim'de yapılacak il kongresi öncesinde adaylığını duyuran Kocaoğlu, daha etkin, kararlı ve mücadeleci bir il yönetimi oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca parti üyelerini ön seçimde oy kullanmaya çağırdı.

AZİZ KOCAOĞLU'NUN EĞİTİMİ VE İŞ HAYATI

12 Eylül 1948'de Tokat'ın Erbaa ilçesinde doğan Aziz Kocaoğlu, ilk ve orta öğrenimini Erbaa'da tamamladı. Lise eğitimini İstanbul ve Malatya'da sürdüren Kocaoğlu, 1973 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Meslek hayatına 1975 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'nda muhasebe uzmanı olarak başlayan Kocaoğlu, 1975-1978 yılları arasında Ankara'da görev yaptı. Ardından özel sektöre geçerek yöneticilik yaptı.

1979 yılında İzmir'e yerleşen Kocaoğlu, kendi işletmesini kurdu. İş hayatını farklı alanlarda sürdüren Kocaoğlu, beyaz eşya ticaretiyle uğraştı ve 1986 yılında ortak bir girişimle toprak sanayisi alanında çalışmaya başladı. İş dünyasındaki faaliyetlerinin ardından yerel siyasetteki çalışmalarına ağırlık verdi.

AZİZ KOCAOĞLU'NUN SİYASİ KARİYERİ

Aziz Kocaoğlu'nun siyasi kariyeri CHP Gençlik Kolları'nda başladı. SODEP'in kurulmasının ardından bu partiye üye olan Kocaoğlu, ilerleyen yıllarda yeniden CHP bünyesinde siyaset yaptı. 2001-2003 döneminde Bornova'daki parti teşkilatında görev aldı.

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde CHP'den Bornova Belediye Başkanlığına aday gösterilen Kocaoğlu, seçim sonucunda belediye başkanı seçildi. Ancak aynı yıl haziran ayında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'nın hayatını kaybetmesi üzerine belediye meclisi kararıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

2009 yerel seçimlerinde yeniden CHP'nin adayı olan Kocaoğlu, seçimleri kazanarak büyükşehir belediye başkanlığı görevini sürdürdü. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde de yeniden seçilen Kocaoğlu, 2019 yılına kadar görevde kaldı.

1 Ekim 2018'de yaptığı açıklamayla 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday olmayacağını bildiren Kocaoğlu, yaklaşık 15 yıllık İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminin ardından görevini Tunç Soyer'e devretti.

AZİZ KOCAOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Aziz Kocaoğlu, 12 Eylül 1948 doğumludur. 16 Ekim 2026 itibarıyla 78 yaşındadır.

AZİZ KOCAOĞLU NERELİ?

Aziz Kocaoğlu, Tokat'ın Erbaa ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini de Erbaa'da tamamlayan Kocaoğlu, lise eğitimini İstanbul ve Malatya'da sürdürmüştür. Üniversite eğitiminin ardından 1979 yılında İzmir'e yerleşmiş ve iş hayatını burada devam ettirmiştir.

Kocaoğlu, 2004 yılında Bornova Belediye Başkanı seçilmesiyle başlayan yerel yönetim kariyerini, aynı yıl İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenerek sürdürmüştür. 2019 yılına kadar devam eden başkanlık döneminin ardından, Ekim 2026'da YENİ Parti İzmir İl Başkanlığına adaylığını açıklamasıyla yeniden gündeme gelmiştir.