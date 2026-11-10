Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde tüm yurtta saygı, sevgi ve özlemle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Türkiye genelinde siren sesleriyle birlikte hayat adeta durdu. Resmi anma törenlerinin önemli adreslerinden biri de İzmir oldu. İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen anma programına devlet erkanından çok sayıda isim ve geniş katılım sağlayan vatandaşlar yer aldı.

CUMHURİYET MEYDANI'NDA ÇELENK SUNUMU

Program kapsamında protokol üyeleri sırayla Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunu gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına Gazi Heykeli’ne çelenk bırakmak üzere hareket etti.

BAZI VATANDAŞLAR TUGAY'I YUHALADI

Başkan Cemil Tugay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu anlarda meydanda dikkat çeken bir gerginlik yaşandı. Tugay, çelengi bıraktığı esnada alanda bulunan bazı vatandaşlar tarafından yuhalanarak protesto edildi.

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