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Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar

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Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar Haber Videosunu İzle
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay çelenk bıraktığı sırada çevredeki bazı vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde tüm yurtta saygı, sevgi ve özlemle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Türkiye genelinde siren sesleriyle birlikte hayat adeta durdu. Resmi anma törenlerinin önemli adreslerinden biri de İzmir oldu. İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen anma programına devlet erkanından çok sayıda isim ve geniş katılım sağlayan vatandaşlar yer aldı.

CUMHURİYET MEYDANI'NDA ÇELENK SUNUMU

Program kapsamında protokol üyeleri sırayla Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunu gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına Gazi Heykeli’ne çelenk bırakmak üzere hareket etti.

BAZI VATANDAŞLAR TUGAY'I YUHALADI 

Başkan Cemil Tugay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu anlarda meydanda dikkat çeken bir gerginlik yaşandı. Tugay, çelengi bıraktığı esnada alanda bulunan bazı vatandaşlar tarafından yuhalanarak protesto edildi.

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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıharun 8071:

Hani ata ya saygı atatürkçüler???

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
Haber YorumlarıRevolver:

çok yakışmış ...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusat2779:

neden protesto etmiş ler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıKubilay Turkyilmaz:

İZMİRİ BOK ÇUKURUNA DÖNMESİNE NEDEN OLAN İZMİRE SONRADAN GELİP MALUM CHP VE YENİ PARTİYE OY VEREN GERÇEK İZMİRLİLERİ MAĞDUR EDEN MALUM İDEOLOJİSİ BOZUK ZİHNİYET BETER OLUN BİR DAHA İZMİRDE KAZANMAK SİZE NASİP OŞMASIN

Yorum Beğen0
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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

kemalizm dinine mensup olanların gerçek yüzleri budur işte, oysa ki ak partiden kovulan fetöcü isimleri nasılda sahiplenip 1.sıralardan milletvekili seçmişlerdi.

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