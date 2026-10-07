İzmir AK Parti'ye mi geçti? SON DAKİKA! Cemil Tugay AK Parti'ye geçti mi?

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Ak Parti'ye katılması gündeme damga vurdu. CHP'den istifa ederek bağımsız devam eden Tugay'ın parti rozeti, düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. Peki, İzmir Ak Parti'ye mi geçti? Cemil Tugay Ak Parti'ye mi geçti? Detaylar haberimizde.

İZMİR AK PARTİ'YE Mİ GEÇTİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek görevine bağımsız olarak devam etmesinin ardından düzenlenen törenle Ak Parti'ye katıldı. Tugay'ın parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Gerçekleşen parti katılımıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 27 yıl aradan sonra yeniden merkez sağ yönetimine geçtiği belirtildi.

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılım töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yerel yönetimlerde hizmet vurgusu yaparken AK Parti'ye yönelik katılımların artarak devam edeceğinin sinyalini verdi.

CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE Mİ GEÇTİ?

Cemil Tugay, CHP'den istifa ederek görevine bağımsız olarak devam etmesinin ardından AK Parti'ye katıldı. Tugay'ın AK Parti'ye katılımı düzenlenen törenle resmiyet kazandı.

Törende Cemil Tugay'a AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Böylece İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi resmen gerçekleşmiş oldu.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarının şehirlerine hizmet edebilmek amacıyla AK Parti'yi tercih ettiğini ifade etti. Erdoğan, muhalefet partilerindeki yönetim anlayışına yönelik eleştirilerde bulunurken AK Parti'nin yerel yönetim anlayışına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

"EN GÜVENLİ ADRES OLARAK AK PARTİ'Yİ GÖRÜYORLAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada AK Parti'ye yönelik katılımların artarak devam edeceğinin sinyalini verdi. Erdoğan, isim vermeden muhalefet partilerindeki yönetim anlayışını eleştirerek belediye başkanlarının hizmet üretebilmek için yönünü AK Parti'ye çevirdiğini belirtti.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Bizzat kendi tabirleriyle karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor. Düne kadar beraber yol yürüdükleri insanlara sırf yönetim zafiyetine rıza göstermedikleri için iftira atmak, bununla yetinmeyip edepsizce hakaret etmek saygısızlıktan öte apaçık bir ahlaksızlıktır."

Erdoğan'ın konuşmasında yerel yönetimler ve belediyecilik anlayışı da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

"BELEDİYECİLİK BİZİM İÇİN RANT DEĞİL, HİZMET KAPISIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki geçmişine ve belediyecilik anlayışına dikkat çekti. Erdoğan, 1994 yılından bu yana elde edilen belediyecilik tecrübesine vurgu yaptı.

Erdoğan, AK Parti'nin belediyecilik anlayışına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti, Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir. Biz bundan 32 sene önce 1994 yılında yerelden yola çıkarak geneli kucaklamış başarılarla dolu belediyecilik tecrübesi üzerine ulusalı ve küreseli bina etmiş bir hareketiz. Belediyecilik başkaları için bir rant kapısı, menfaat kapısı veya eşi dostu zenginleştirme aracı olabilir. Ama bizde sadece millete hizmet kapısıdır, hizmetkarlık makamıdır."

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Görüşmede Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay da yer aldı.

TUGAY'A TEBRİK, İZMİR'E "GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ" SÖZÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Cemil Tugay'a "AK Parti ailesine hoş geldin" diyerek seslendi. Erdoğan ayrıca İzmir'e yönelik yatırımlar konusunda hükûmet olarak tam destek vereceklerini belirtti.

Erdoğan, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımının ardından İzmir'e ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ege'nin incisi İzmir ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı olsun diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki konuşmasında siyasi mutabakat, toplumsal zemin ve yerel yönetimlerin yanı sıra AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın diyalog yaklaşımına ilişkin ifadeler de yer aldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İzmir bugün bir başka, çok coşkulu.

Gazi Meclisimiz tatile siyasi tarihimizde görülmemiş bir mutabakat örneği sergileyerek girmişti. Çerçeve yasaya verilen 467 kabul oyunun temsil ettiği uzlaşı ruhunun yeni yasama yılında da canlı tutulmasına önem veriyoruz.

Farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak bir toplumsal zeminin oluşmasına her şeyden daha ivedilikle ihtiyacımız var. Mutabakat içinde rekabet teklifimiz karşılık bulur ve Türk siyaseti yeni bir siyaset tarzının mümkün olduğunu gösterir.

Bizim çabalarımıza muhalefetin de yapıcı tutumuyla destek olması, katkı sunması, yeri geldiğinde savaş baltalarını da yana koyarak ortak hedefler doğrultusunda buluşabilme erdemini göstermesi gerekir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletin hayrına olacak hiçbir meselede diyalogdan kaçınmayız."