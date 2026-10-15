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Bakan Kurum, Cemil Tugay ve AK Parti heyetini kabul etti

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Bakan Kurum, Cemil Tugay ve AK Parti heyetini kabul etti
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, beraberindeki AK Parti heyetiyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Görüşmede İzmir'in kentsel dönüşüm çalışmaları, Körfez Eylem Planı ve kentte hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar ele alındı. Bakan Kurum, İzmir'in ihtiyaçlarına çözüm üretmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'den istifa ederek AK Parti’ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Heyette AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekillerinden Şebnem Bursalı Aksoy, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Mehmet Ali Çelebi, Mustafa Bilici, Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da yer aldı.

“BAŞTA KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KÖRFEZ EYLEM PLANI OLMAK ÜZERE İZMİR’İN İHTİYAÇLARINI KONUŞTUK”

Bakanlıkta gerçekleşen kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Bugün İzmir’imiz için verimli bir görüşme yaptık. AK Parti Genel Sekreterimiz Eyyüp Kadir İnan ve İzmir Milletvekillerimiz ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay, il başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Başta kentsel dönüşüm ve Körfez Eylem planı olmak üzere İzmir’in ihtiyaçlarını konuştuk. Güzel İzmir’imize değer katacak yatırımları hayata geçirmek ve vatandaşlarımızın beklentilerine çözüm üretmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Haberler.com
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