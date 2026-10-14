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Çevre Bakanı Kurum, İzmir için kentsel dönüşüm ve Körfez Eylem Planı'nı görüştü

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Çevre Bakanı Kurum, İzmir için kentsel dönüşüm ve Körfez Eylem Planı'nı görüştü
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve beraberindekilerle bakanlıkta bir araya geldi. Kurum, İzmir için kentsel dönüşüm ve Körfez Eylem Planı'nın konuşulduğunu, yatırımlar için çalışacaklarını belirtti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, milletvekilleri ve il yöneticileriyle bakanlıkta bir araya geldi. Kurum, "Bugün İzmir'imiz için verimli bir görüşme yaptık" dedi.

Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün İzmir'imiz için verimli bir görüşme yaptık. AK Parti Genel Sekreterimiz Eyyüp Kadir İnan ve İzmir Milletvekillerimiz ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay, il başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Başta kentsel dönüşüm ve Körfez Eylem planı olmak üzere İzmir'in ihtiyaçlarını konuştuk. Güzel İzmir'imize değer katacak yatırımları hayata geçirmek ve vatandaşlarımızın beklentilerine çözüm üretmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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