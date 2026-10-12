AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Cemil Tugay’a ziyaret: Şimdi birlikte çok çalışma vakti

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AK Parti’nin İzmir teşkilatından, partiye yeni katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a ziyaret geldi. Ziyaret heyetine AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan başkanlık etti.

“BİRLİKTE ÇOK ÇALIŞMA VAKTİ”

İnan, ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’ı, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte ziyaret ettik. Şimdi güzel İzmir’imiz ve kıymetli hemşehrilerimiz için birlikte çok çalışma vakti” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLLERİ VE BELEDİYE BAŞKANLARI EŞLİK ETTİ

Ziyarete AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Mustafa Bilici ve Şebnem Bursalı katıldı. Heyette Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve Menderes Belediye Başkanvekili Asuman Şen de yer aldı.

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKMIŞTI

Cemil Tugay, 7 Ekim’de AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Yasama Yılı Açılış Toplantısı’nda AK Parti’ye katılmıştı. Tugay’ın rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

2010'dan bu yana CHP üyesi olan Tugay, 18 Haziran 2026'da partisinden istifa ederek görevine bağımsız olarak devam ediyordu. Tugay, AK Parti’ye katıldığı gün yaptığı konuşmada, “İzmir’i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz” demişti. Tugay, “Yerel yönetim merkezi hükümet uyumu ve işbirliğiyle çok güzel işler başaracağız” ifadelerini de kullanmıştı.

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Kaynak: Haberler.com