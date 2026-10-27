Bakan Kurum ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Körfez Eylem Planı'nı ele aldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.

Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Körfez Eylem Planı ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere şehrimiz için yapacaklarımızı ele aldık. İzmir'in ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları hızlandıracak, daha yaşanabilir bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı