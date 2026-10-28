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Yeni Parti lideri Özel'den Cemil Tugay'a olay sözler: Burnundan fitil fitil getireceğim

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Yeni Parti lideri Özel'den Cemil Tugay'a olay sözler: Burnundan fitil fitil getireceğim
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yönelik açıklamalarının dozunu artırdı. Tugay'ın parti değiştirmesinin arkasında bazı dosyalar bulunduğunu öne süren Özel, "Burnundan fitil fitil getirmezsem namussuzum" sözleriyle dikkat çekti. Tugay'ı aday gösterdiği için pişman olduğunu da dile getiren Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aslında Filiz Ceritoğlu Sengel'i istediğini açıkladı.

  • Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın parti değiştirmesinin arkasında birkaç dosya bulunduğunu iddia etti.
  • Özel, Tugay için "Burnundan fitil fitil getirmezsem namussuzum" dedi ve bu sözünün tehdit değil kararlılık ifadesi olduğunu söyledi.
  • Özel, anket sonucunda küçük bir farkla önde çıkan Tugay'ı aday göstermesinden duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yönelik sert açıklamalarını sürdürdü. Tugay'ın neden parti değiştirdiğini bildiğini savunan Yeni Parti Genel Başkanı Özel, adaylık sürecine ilişkin pişmanlığını da açıkça dile getirdi.

"BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRMEZSEM NAMUSSUZUM"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye katılan Cemil Tugay hakkında oldukça sert ifadeler kullandı. Tugay'ın parti değiştirme kararının arkasında bazı dosyaların bulunduğunu iddia eden Yeni Parti lideri Özel, şu sözleri söyledi: “Burnundan fitil fitil getirmezsem namussuzum. Cemil Tugay'ın neden AK Parti’ye geçtiğini biliyorum. Birkaç dosya var. İzmir'de onu gördüm, perişan olmuş, paspas olmuş, izmarit olmuş. Genel seçime kadar dursun. Biz iktidar olacağız. Umarım dokunulmazlıkla falan milletvekilliğine kaçırmazlar onu. Burnundan fitil fitil getirmezsem namussuzum sözlerim de tehdit değil, kararlılık ifadesi…”

"ELİM KIRILSAYDI DA ADAY GÖSTERMESEYDİM"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarında yalnızca Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi değil, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı süreci de yer aldı. SZC'de konuşan Yeni Parti lideri Özel, Tugay'ı aday gösterme kararından duyduğu pişmanlığı şu sözlerle anlattı: “İzmir'in ilk kadın belediye başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel olsun çok istedim ben. Yaptığımız anketin sonucunda küçük bir farkla Cemil Tugay önde çıktı, biz de Cemil Tugay'ı aday gösterdik. Ama diyorum ya elim kırılsaydı da aday göstermeseydim."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHüseyin KARAKOÇ:

Sayın Özel,Cemil Tugayı bir türlü unutamadı.

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