Cemil Tugay SON DAKİKA! Cemil Tugay AK Parti'ye geçti mi?

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında gündeme gelen Ak Parti'ye katılım iddiasında kritik gün geldi. Tugay'ın sabah saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesiyle gözler bugün yapılacak toplantıya çevrildi. Peki, Cemil Tugay AK Parti'ye geçti mi? Detaylar...

CEMİL TUGAY SON DAKİKA!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki beklentide kritik gün geldi. Tugay, sabah saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne gelirken, bugün gerçekleştirilecek toplantıda partiye katılımının gerçekleşmesi ve rozetinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.

Tugay'ın AK Parti'ye katılacağına ilişkin gündem, AK Parti'nin 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı İzmir temalı paylaşımın ardından daha da dikkat çekmişti. Paylaşımda İzmir Marşı'na yer verilmiş ve videonun sonunda 7 Ekim tarihine dikkat çekilmişti.

CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE GEÇTİ Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı henüz törenle gerçekleşmeden önce gündemdeki yerini koruyor. Tugay'ın 7 Ekim'de düzenlenecek toplantıda AK Parti'ye katılması ve rozetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılması bekleniyor. Tugay'ın bugün sabah saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesi de bu beklentiyi gündeme taşıyan son gelişme oldu.

Tugay'ın AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinin ardından gözler bugün gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi. Katılım töreninin toplantı kapsamında yapılması ve Tugay'ın kürsüye davet edilmesi bekleniyor.

AK PARTİ'DEN İZMİR PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki beklentinin gündeme gelmesinin ardından AK Parti'nin İzmir temalı paylaşımı dikkat çekmişti. AK Parti'nin X hesabından paylaşılan videoda İzmir Marşı kullanılırken, videonun sonunda "7 Ekim" tarihine yer verilmişti. Paylaşımda kum saati simgesinin kullanılması da dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

30 EYLÜL'DE ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cemil Tugay, 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Tugay, görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamada bulundu. Anadolu Ajansı da görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve basına kapalı gerçekleştiğini aktardı.

Tugay görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir'imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE GÖZLER BUGÜNKÜ TOPLANTIDA

Cemil Tugay'ın sabah saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesinin ardından gözler bugün gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi. Tugay'ın toplantıda AK Parti'ye katılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından parti rozetinin takılması bekleniyor.

Tugay'ın partiye katılımının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve toplantıda yaşanacak gelişmeler gün içerisinde netlik kazanacak.