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Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile Körfez Planı'nı görüştü

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede Körfez Eylem Planı ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere İzmir için yapılacaklar ele alındı. Kurum, çalışmaların hızlandırılacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Körfez Eylem Planı ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere şehrimiz için yapacaklarımızı ele aldık. İzmir'in ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları hızlandıracak, daha yaşanabilir bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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