Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor

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Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada 2. dalga operasyon düzenlendi. İstanbul, İzmir, Ankara ve Eskişehir’de 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 7 kişi yakalandı.

İŞTE GÖZALTINA ALINANALAR

Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, eski Makine İkmal Daire Başkanı Haluk Harun Tuzsuzoğlu, belediye kontrolörü Mehmet Meral, BUSTECH çalışanları Filiz Bulut ve Murat Topuz ile şirket ortağı İbrahim Seyfittinoğlu gözaltına alındı. ESBAKIM şirketinin sahibi Emre Kaya firari, İbrahim Tuncol ise başka bir dosyadan tutuklu.

PARALAR HALK TV'YE AKTARILDI İDDİASI

Soruşturmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden usulsüz ihaleler alındığı, rüşvet verildiği ve elde edilen paranın Halk TV ile bağlantılı şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı iddia ediliyor. İlk operasyonda 5 kişi tutuklanmıştı.