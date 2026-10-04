Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor, İzmir AK Parti'ye mi geçiyor?

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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında ortaya atılan parti değişikliği iddiaları, kentte ve Türkiye genelinde geniş yankı uyandırdı. Arama motorlarında "Cemil Tugay Ak Parti" ve "Cemil Tugay parti değiştiriyor mu?" aramaları hızla artarken, iddiaların İzmir'in yerel yönetimine nasıl yansıyacağı da tartışılmaya başlandı. Peki, Cemil Tugay Ak Parti'ye geçiyor mu, İzmir Büyükşehir Belediyesi el mi değiştiriyor? Konuya ilişkin açıklamalar ve iddiaların ayrıntıları haberimizde...

CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Ak Parti'ye katılacağına yönelik iddia, siyaset kulislerinde gündemin ilk sırasına yerleşti. YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Tugay'ın 7 Ekim'de Ak Parti'ye geçeceğini ileri sürdü. Ancak bu iddiaya ilişkin ne Cemil Tugay ne de AK Parti cephesinden yapılmış resmi bir açıklama bulunuyor.

SÜLEYMAN BÜLBÜL'DEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Daha önce de çeşitli siyasi değerlendirmeleriyle gündeme gelen YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, bu kez İzmir'e ilişkin iddiasıyla dikkat çekti. Bülbül'ün açıklamasında yalnızca parti değişikliği iddiası değil, aynı zamanda belirli bir tarih verilmesi de siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı. Bülbül'e göre Tugay'ın AK Parti'ye katılımı için öne çıkan tarih 7 Ekim.

AK PARTİ'YE KATILIMLAR SÜRÜYOR

İddia, AK Parti'ye son dönemde farklı partilerden belediye başkanları, milletvekilleri ve belediye meclis üyelerinin katıldığı bir süreçte gündeme geldi. Bu katılımların ardından İzmir'e yönelik iddiaların ortaya atılması, kentin siyasi geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

CEMİL TUGAY BEŞTEPE'DE ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, daha önce Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Söz konusu görüşme, parti değişikliği iddialarının ardından yeniden hatırlanır oldu ve kulislerde farklı yorumlara konu oldu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası şu aşamada doğrulanmış bir bilgi niteliği taşımıyor. Tugay veya AK Parti tarafından iddiaya yönelik bir açıklama yapılmadığı için gözler tarafların konuya ilişkin tutumuna çevrildi.

GÖZLER 7 EKİM'E ÇEVRİLDİ

Süleyman Bülbül'ün açıklaması ve İzmir kulislerinden yansıyan benzer değerlendirmelerin ardından 7 Ekim tarihi, Tugay'ın siyasi geleceği açısından kritik bir tarih olarak öne çıktı. Kamuoyu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın iddialara nasıl yanıt vereceğini ve önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izleyeceğini merakla bekliyor.