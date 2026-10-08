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Berna Laçin hakkında tutuklama talebi

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Berna Laçin hakkında tutuklama talebi
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan oyuncu Berna Laçin hakkında tutuklama talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlattığı Laçin, ifadesinde "Paylaşımımda hiçbir suç unsuru yoktur" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma" şeklindeki paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan oyuncu Berna Laçin, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

"İZMİR" PAYLAŞIMINA SORUŞTURMA

Oyuncu Berna Laçin hakkında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL'DAKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Hakkında gözaltı kararı verilen Laçin, dün akşam saatlerinde İstanbul'daki evinden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Anadolu Adliyesine götürülen Berna Laçin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ankara Adliyesi'ne bağlanarak savcıya ifade verdi.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Savcı tarafından ifadesi alınan oyuncu Berna Laçin, tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 

Gözaltındaki Berna Laçin'in ifade işlemlerinin ardından tutuklanması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Berna Laçin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ekim'de düzenlenen törenle AK Parti'ye katılmasının ardından sosyal medya hesabından "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" paylaşımını yaptı. Paylaşımın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Laçin hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

"1 SAAT GEÇMEDEN SORUŞTURMA AÇILDI"

Soruşturmaya tepki gösteren Laçin, "Yazmamın üstünden 1 saat geçmeden soruşturma açıldı" dedi. Laçin, polislerin kendisini gözaltına almak için geldiğini ve evinde arama yaptığını da duyurdu. Avukatı Uğur Poyraz da müvekkilinin gözaltına alındığını açıkladı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Laçin, 7 Ekim akşamı Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı. Evde mahkeme kararıyla arama yapıldı.

"PAYLAŞIMIMDA HİÇBİR SUÇ UNSURU YOKTUR"

İfadesinde amacının İzmirlileri sakinleştirmek olduğunu söyleyen Laçin, İzmir'in geçmişte yaşadığı işgal ve deprem gibi olayları hatırlatarak siyasi gelişmenin büyütülmemesi gerektiğini anlatmak istediğini belirtti. Paylaşımında İstiklal Marşı'na atıfta bulunduğunu ifade eden Laçin, "Paylaşımımda hiçbir suç unsuru yoktur" dedi.

Laçin, sözlerinin sosyal medyada trol hesaplar tarafından çarpıtıldığını ileri sürdü. Kendisine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar hakkında ise işlem yapılmadığını iddia etti. Gözaltına alınmasına tepki gösteren Laçin, "Ben hukuksuz yere içeri atılıyorum" ifadelerini kullandı.

AVUKATLARDAN SERBEST BIRAKILMA TALEBİ

Laçin'in avukatlarından Uğur Poyraz, paylaşımın suçun unsurlarını taşımadığını savundu. Poyraz, müvekkilinin serbest bırakılmasını ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini istedi. Avukat Yılmaz da paylaşımın bağlamından koparıldığını öne sürdü. Yılmaz, Laçin'in sağlık durumuna dikkat çekerek serbest bırakılmasını talep etti.

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Kaynak: Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Berna Hanım' ı dinlenme tesislerinde birkaç ay kadar misafir edebilirler.

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Haber YorumlarıMurat Ç:

ülkede terörist serbest, hırsız serbest siyasiler ve tweet atanlar hapiste nasıl adalet bu .....

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Haber Yorumlarım6r89qsq9d:

ödünüz kopuyor ödünüz

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Haber YorumlarıAli KARA :

Savcı ve Hakimlerimizin işine karışamayız ama tutuklanma talebi de isabetli olur, bunun işi gücü ortalık karıştırma, kendine bunu meslek edinmiş...

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Haber YorumlarıKaraşal:

hiç bişey olmaz.

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