Protokolde gergin anlar! Yeni Partili vekiller Cemil Tugay’ın elini sıkmadı

Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla İzmir’de düzenlenen törende protokolde gergin anlar yaşandı. Yeni Partili milletvekilleri, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçen Cemil Tugay’a soğuk davrandı.

TUGAY’IN ELİNİ SIKMADILAR

Törenin başında protokol bölümünde dikkat çeken bir olay yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, protokol üyeleriyle tek tek selamlaştığı sırada Yeni Parti İzmir milletvekilleri Deniz Yücel, Murat Bakan ve Ednan Arslan’ın önüne geldi. Tugay geldiğinde ayağa kalkmayan 3 milletvekili, Tugay’ın elini sıkmayarak yerlerinde oturdu.

PROTOKOLDE KİMLER VARDI?

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay katıldı.

Törende ayrıca AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Şebnem Bursalı, Yeni Parti İzmir milletvekilleri Deniz Yücel, Murat Bakan ve Ednan Arslan, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş yer aldı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen ve vatandaşlar da törene katıldı.

Vali Elban, Korgeneral Topaloğlu ve Başkan Tugay, halkın ve törene katılanların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

VALİ ELBAN: MİLLETİMİZ KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDU

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, Cumhuriyet’in millete en uygun yönetim biçimi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“103 yıl önce bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyet’i ilan ettiler. Milletimizin karakterine, şanına, şerefine en uygun rejim, Cumhuriyet rejimidir. Bu rejimle birlikte milletimiz çok kısa bir süre içerisinde küllerinden yeniden doğdu. Bugün çok şükür muasır medeniyetler seviyesini yakaladık. İnşallah, aziz Atatürk’ün işaret ettiği gibi en kısa zamanda da muasır medeniyetler seviyesinin üzerine de çıkacağız. Bu dünyada ve bu topraklarda da hep var olmaya devam edeceğiz.

Ben güzel Cumhuriyet’i, bu vatanı bizlere vatan olarak, bu güzel devleti devlet olarak bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eylemiş tüm gazilerimizin, bu ülke için çaba sarf etmiş, bu devletin kuruluşunda harcı olan tüm kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum.

Hayatta olan gazilerimize de hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. İnşallah, Cumhuriyet’imiz, devletimiz kıyamete kadar payidar kalacaktır. Milletimiz de Cumhuriyet ve bu güzel vatanla birlikte kıyamete kadar bahtiyar olacaktır. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

KUTLAMALAR GEÇİT TÖRENİYLE SONA ERDİ

Konuşmanın ardından Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Ceren ile Karşıyaka Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Bedirhan Furkan Subaşı şiir okudu. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, halk oyunları gösterileri ve geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: ANKA