İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menderes programı kapsamında AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. Siyasetin temel amacının vatandaşa hizmet etmek olduğunu vurgulayan Tugay, 2027 yılında su ve ulaşım tarifelerine zam yapmayı düşünmediklerini açıkladı. Tugay ayrıca İzmir'de su ücretlerinin büyükşehirler arasında en düşük seviyeye çekileceğini söyledi.

"SİYASET HİZMET İÇİN YAPILIR"

Menderes'teki programı kapsamında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Tugay, siyasetin kişisel çıkarlar için değil, millete hizmet etmek amacıyla yapılması gerektiğini belirtti. İzmir'in ihtiyaçlarının karşılanması için birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Tugay, şöyle konuştu: "Türkiye'nin siyaseti hizmet olarak gören insanlara ihtiyacı var. Siyaset hizmet için yapılır. Seçime birkaç ay kala değil, her gün ülkemizi hak ettiği yere taşımak için çalışmalıyız. Birbirimize inanıp güvendiğimiz sürece başarıya ulaşırız. Bize ne görev düşerse yapmaya hazırız. Görevim boyunca sizlerin ve milletimizin hizmetindeyim."

2027 İÇİN SU VE ULAŞIM ZAMMI MESAJI

Ziyaret sırasında su tarifelerinde yapılması planlanan indirim de gündeme geldi. Teşkilat üyelerinin konuya ilişkin memnuniyetini dile getirmesi üzerine konuşan Tugay, İzmir'de su ücretlerinin büyükşehirler arasında en düşük seviyeye çekilmesini hedeflediklerini söyledi. Tugay, 2027 yılına ilişkin zam planları hakkında ise şu ifadeleri kullandı:"Büyükşehirler arasında en düşük su ücreti İzmir'de olacak. 2027'de suya da ulaşıma da zam yapmayı düşünmüyorum."

"ÇÖZÜLEMEMİŞ SORUNLARIN AŞILDIĞI BİR DÖNEM YAŞAYALIM"

İzmir'e hizmetin adil şekilde ulaştırılmasının önemine değinen Tugay, kentin milli ve manevi değerlerine sahip çıkan özel bir şehir olduğunu ifade etti. Herkesin Türkiye'nin iyiliği için çalışması gerektiğini belirten Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepimizin Türkiye'nin iyiliği için çalışması gerekiyor. İzmir, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan özel bir şehir. Amacımız 7 gün 24 saat millete hizmet etmek olmalı. İzmir'e hizmetin adil şekilde yayılması için çalışmalıyız. Bu dönemi, çözülmemiş sorunların aşıldığı, giderilmemiş sorunların kalmadığı bir dönem olarak yaşayalım."

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi