AK Partili İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a ziyaret gerçekleştirdi

AK Partili İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a ziyaret gerçekleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte ziyaret etti. İnan, İzmir'imiz ve hemşehrilerimiz için birlikte çok çalışma vakti olduğunu söyledi.
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti.
İnan, ziyarete ilişkin yazılı açıklamasında "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte ziyaret ettik. Şimdi güzel İzmir'imiz ve kıymetli hemşehrilerimiz için birlikte çok çalışma vakti." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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