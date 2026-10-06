Cemil Tugay kimdir, hangi partili? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kaç yaşında, nereli, ne doktoru?

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası gündemdeki yerini korurken, Tugay'ın siyasi kariyeri ve özel hayatına ilişkin bilgiler de araştırılmaya başlandı. Peki, Cemil Tugay kimdir, hangi partili? Cemil Tugay kaç yaşında, nereli, ne doktoru, eşi kim? Detaylar...

CEMİL TUGAY KİMDİR?

Cemil Tugay, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van’da dünyaya geldi. Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olan Tugay, eğitim hayatını İzmir’de sürdürdü.

İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu. Ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim aldı ve 1989 yılında fakülteden mezun oldu.

Tıp fakültesinin ardından Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekim olarak görev yapan Tugay, 1993 yılında plastik cerrahi ihtisasına başladı. 2000 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorluğunu aldı.

Tugay’ın mesleki kariyerinde yurt dışındaki çalışmaları da yer aldı. 1997 yılında ABD’deki Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.

Uzmanlığının ardından 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında ise İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde plastik cerrahi uzmanı olarak görev yaptı. 2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başlayan Tugay, bir süredir Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.

Tugay’ın siyasi kariyeri ise 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olmasıyla başladı. Parti içerisindeki farklı görevlerin ardından 2019-2024 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

18 Haziran 2026 tarihinde CHP üyeliğinden istifa eden Tugay, bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam etmektedir.

CEMİL TUGAY KAÇ YAŞINDA?

Cemil Tugay, 1967 yılında doğdu. 2026 yılı itibarıyla 59 yaşındadır.

CEMİL TUGAY NERELİ?

Cemil Tugay, 1967 yılında Van’da doğdu. Doğumu, babasının mecburi hizmeti sırasında gerçekleşti. Eğitim hayatını ise İzmir’de sürdüren Tugay, İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden 1983 yılında mezun oldu. Daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi ve 1989 yılında tıp eğitimini tamamladı.

CEMİL TUGAY HANGİ PARTİLİ?

Cemil Tugay, 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye oldu. Sonraki yıllarda CHP İzmir teşkilatında ve parti çalışmalarında çeşitli görevler üstlendi.

2011 yılında CHP İzmir İl BYKP sağlık komisyonunda görev alan Tugay, 2013-2014 yıllarında CHP İzmir İl Ar-Ge Kurulu üyeliği ve ardından başkanlığı görevini yürüttü.

2015 yılında CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu’nda önce bilişim sorumlusu, daha sonra seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

2016 yılında ise CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu’nda STK ve meslek odalarından sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

Tugay, 2019-2024 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

18 Haziran 2026 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa eden Cemil Tugay, bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam etmektedir.

CEMİL TUGAY NE DOKTORU?

Cemil Tugay, plastik cerrahi uzmanıdır. 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Tugay, Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı. 1993 yılında plastik cerrahi ihtisasına başlayan Tugay, 2000 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorluğunu aldı.

Tugay, uzmanlık eğitimi sürecinde 1997 yılında ABD’de bulunan Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.

Uzmanlığını aldıktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde plastik cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.

2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başlayan Tugay, Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.

CEMİL TUGAY'IN HEKİMLİK KARİYERİ

Cemil Tugay’ın hekimlik kariyeri, 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmasıyla başladı. Çorum ve Tire’deki 4 yıllık pratisyen hekimlik döneminin ardından plastik cerrahi ihtisası yaptı.

1993-2000 yılları arasında plastik cerrahi ihtisası yapan Tugay, 2000 yılında uzman doktor oldu. 1997 yılında ise ABD’deki Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak görev aldı.

Uzmanlığının ardından Karşıyaka Devlet Hastanesi ve İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde plastik cerrahi uzmanı olarak çalışan Tugay, 2009 yılında serbest hekimlik yapmaya başladı.

CEMİL TUGAY EVLİ Mİ?

Cemil Tugay evlidir ve 3 çocuk babasıdır.

CEMİL TUGAY'IN SİYASİ KARİYERİ

Cemil Tugay’ın siyasi ve sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmaları 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olmasıyla başladı.

2011 yılında CHP İzmir İl BYKP sağlık komisyonunda görev alan Tugay, 2012-2016 yılları arasında İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı, Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolu yürütme kurulu üyeliği ve 2 dönem TTB Kol Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2013-2014 yıllarında CHP İzmir İl Ar-Ge Kurulu üyeliği ve başkanlığı yapan Tugay, 2014 yılında Karşıyaka Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi ve 1 yıl süreyle bu görevde bulundu.

2015 yılında CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu’nda bilişim sorumluluğu ile seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2016 yılında ise CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu’nda STK ve meslek odalarından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

Aynı yıl Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Tugay, bu görevde 1 yıl bulundu. 2017-2018 yıllarında ise Ege Bölgesi Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2019-2024 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Tugay, 18 Haziran 2026 tarihinde CHP üyeliğinden istifa etti ve bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam etmektedir.