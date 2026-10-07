İzmir karıştı! Cemil Tugay'a tabutlu gönderme

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına tepki gösteren YENİ Parti üyeleri, düzenledikleri eylemde Tugay’ın fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde “siyasi mefta” yazan tabut taşıdı. Parti binası önünde toplanan kalabalık, Tugay’a yönelik sloganlarla tepki gösterirken, Cumhuriyet Meydanı çevresinde yoğun polis önlemleri alındı.

TABUTUN ÜZERİNE “SİYASİ MEFTA” YAZDILAR

YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer, Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçişini protesto etti. Eylem sırasında Tugay’ın fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde “siyasi mefta” ifadesi yer alan temsili tabut dikkat çekti. Tabut, protestocular tarafından taşındı.

“CEMİL İSTİFA” SLOGANLARI ATILDI

Eyleme YENİ Parti milletvekilleri, ilçe başkanları, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kalabalıkta “ Cemil Tugay istifa”, "Hain Cemil" sloganları atılırken, Tugay’ın AK Parti’ye geçişine tepki gösterildi.

POLİS MEYDANI ABLUKAYA ALDI

Protestocuların Cumhuriyet Meydanı’nda yürüyüş yapmak istemesi üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydan çevresi polis bariyerleri, TOMA ve polis araçlarıyla kapatıldı. Emniyetin yürüyüşün küçük gruplar halinde ve slogansız yapılabileceğini bildirmesinin ardından YENİ Parti yönetimi yürüyüşten vazgeçerek basın açıklamasını il binası önünde gerçekleştirme kararı aldı.

"İZMİR'DE ATEŞ YANIYOR"

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Aziz milletimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımızla, örgütümüzün tüm temsilcileriyle tüm Türkiye'ye haykırıyoruz: İzmir'de ateş yanıyor.

Bu adalet ateşidir, demokrasi ateşidir, cumhuriyet ateşidir. İlk kurşunu atan şehir, İzmir'e yakışanı yine yapar. İzmir tüm Türkiye'ye sesini buradan haykırıyor. Burası Hasan Tahsin'in şehri, burası İzmir. Bizler İzmirliyiz, Atatürk'ün evlatlarıyız.

Biz bugün hep birlikte ülkesine, şehrine sahip çıkanlarız. İzmir'e sahip çıkmak için buradayız.

Burada belediye başkanı olmak kolay değildir. Şehir size o payeyi verir ama peşini de bırakmaz. O payeyi birilerine peşkeş çekmez isterseniz buna izin vermez, birilerine satamazsınız. Çünkü o payenin sahibi millettir, İzmir halkıdır. İzmir halkı değerlerinde çok hassastır, dürüsttür, sözünün eridir. Güven onun için çok değerlidir. Koşa koşa gidenleri asla affetmez.

"İZMİRLİ GEREKEN CEVABI VERECEKTİR"

Bu günler kişilerin karakter test günleridir. Karakterini, omurgasını satanlar İzmirli'den gereken cevabı alacaktır.

İzmir başkadır. Bunu idrak edemeyenler, o koltuğu kendisinin sananlar büyük bir yanılgı içindedirler. O koltuk Mustafa Kemal'in Askerleri'nindir. Kimse şehrimizden büyük değildir. Büyük olan milletimizdir, Türkiye Cumhuriyeti'dir.

"İZMİR CEMİL TUGAY'I AZLETTİ"

Bugün İzmir, Cemil Tugay’ı azlettiğini göstermiştir. Cemil Tugay, İzmir halkı tarafından, bu kalabalıklar tarafından azledilmiştir. Millet seni oraya getirdi, milletin oylarıyla orada oturuyordun ama bugün seni o görevden bu millet aldı.

Ne kadar çırpınırsan çırpın, ne kadar kem küm edersen et, bunların hiçbir hükmü yok. Milletin gözünde koca bir sıfırsın. Azıcık onurunuz varsa o koltukta arsızca oturamazsınız.

O koltukları size millet verdi. Millete rağmen oraları satamazsınız. Milleti çiğneyerek başka yerlere gidemezsiniz. Bizim oylarımıza kimse darbe yapamaz. Biz hesap sorarız. Biz milletiz. Bizim seçtiklerimiz bize hesap verecek.

Basın açıklaması sonrası vatandaşlar ve YENİ Partililer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önünde doğru yürüyüşe geçtiler. Ancak polislerin kurduğu barikat sebebiyle kısa süreli arbede yaşandı.

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