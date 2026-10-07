AK Partili Yücel Arzen Meclis’te İzmir Marşı'nı seslendirdi

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti saflarına katılmasının ardından TBMM’de dikkat çeken bir an yaşandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Meclis’te İzmir Marşı’nın ezgisini seslendirdi. Arzen, ezgiyi seslendirmeden önce “Ezan gibi söylemeyeceğim” ifadelerini kullanırken, milletvekillerine de “Hadi safları sıklaştırın ve içinizden geçirin sözleri” diye seslendi.

TUGAY’IN AK PARTİ’YE KATILMASININ ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN AN

Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımının ardından Meclis Genel Kurulu’nda söz alan Yücel Arzen Hacıoğulları, İzmir Marşı’nı seslendirdi. Hacıoğulları, marşın sözlerini baştan sona okumak yerine ezgisini seslendirerek salona dinletti.

“EZAN GİBİ SÖYLEMEYECEĞİM”

Hacıoğulları, İzmir Marşı’nın ezgisini seslendirmeden önce, “Ezan gibi söylemeyeceğim” dedi. Ardından milletvekillerine yönelik çağrıda bulunan Hacıoğulları, “Hadi safları sıklaştırın ve içinizden geçirin sözleri” ifadelerini kullandı.

İZMİR MARŞI’NIN EZGİSİNİ SESLENDİRDİ

Sanatçı kimliğiyle de bilinen Hacıoğulları, ardından İzmir Marşı’nın ezgisini seslendirdi. Böylece Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katıldığı gün Meclis’te İzmir Marşı üzerinden dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

Hacıoğulları daha önce de Meclis kürsüsünde müzik performansları ve sanatçı kimliğiyle yaptığı konuşmalarla gündeme gelmişti.