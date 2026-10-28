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CHP Grup Başkanvekili Kılıç, Tugay hakkında Basmane Çukuru için suç duyurusu yaptı

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CHP Grup Başkanvekili Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kılıç, TMSF'nin ihaleye çıkardığı Basmane Çukuru'nda İzmir halkının yüzde 100 hakkı varken protokollerle yüzde 30'a razı olunduğunu savundu.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Kılıç, Meclis'teki basın toplantısında, Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhuriyet'i "kimsesizlerin kimsesi" olarak niteleyen Kılıç, "Bu ülkenin çocukları yarınlarından korkmamalı. Bir çocuğun kaderini yoksulluk, bir gencin geleceğini umutsuzluk, bir kadının hayatını eşitsizlik belirlememeli." dedi.

Başta Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, bağımsızlık ve Cumhuriyet için mücadele eden bütün kahramanları saygıyla yad eden Kılıç, "Cumhuriyetten, demokrasiden, adaletten ve milletin egemenliğinden asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü Cumhuriyet, geçmişten aldığımız o en büyük emanet, geleceğe karşı taşıdığımız en büyük sorumluluktur." diye konuştu.

Kamuoyunda "Basmane Çukuru" olarak bilinen İzmir'deki taşınmazın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından ihaleye çıkarılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıç, söz konusu alanın İzmir'in ortak değeri olduğunu belirtti.

Durumu "İzmir halkının haklarının protokollerle heba edilmesi" olarak değerlendiren Kılıç, "Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesi kapsamında görevi kötüye kullanma ve tespit edilecek suçlar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğumu kamuoyuna açıklıyorum." ifadesini kullandı.

Belediyenin ilgili alanın tamamını geri kazanma ihtimali güçlüyken imzalanan protokollerle yalnızca yüzde 30'a razı olunduğunu savunan Kılıç, "İzmir halkının yüzde 100 hakkı varken kim hangi yetkiyle yüzde 30'a razı oluyor? Kimin malını, kimin adına, kime bırakıyorsunuz? Bu kent kimsenin şahsi mülkü değildir. İzmir'in geleceği kapalı kapılar ardında imzalanan protokollere sığdırılamaz. İzmir'in hakkını, hukukunu, tüyü bitmemiş yetimin hakkını Basmane Çukuru'nda size gömdürmeyeceğiz. İzmir'in iradesini çalanlar şimdi de İzmirlinin arazisini çalmaya çalışıyorlar. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: AA
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