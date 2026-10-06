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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, sağlık sektöründeki mesleki geçmişinin yanı sıra sanat alanındaki eğitimiyle de dikkat çekiyor. Peki, Öznur Tugay kimdir, ne iş yapıyor? Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay kaç yaşında, nereli? Detaylar...

CEMİL TUGAY'IN EŞİ ÖZNUR TUGAY KİMDİR?

Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, aslen Manisa'nın Akhisar ilçesindendir. Uzun yıllardır ailesiyle birlikte İzmir'de yaşamaktadır.

Öznur Tugay'ın asıl mesleği hemşireliktir. Uzun yıllar sağlık sektöründe görev yapan Tugay, daha sonra ikinci üniversite eğitimini tamamlayarak sanat alanında da eğitim aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü'nde lisans eğitimi alan Öznur Tugay, bu eğitiminin ardından Seramik ve Cam Sanatçısı unvanını aldı.

ÖZNUR TUGAY NE İŞ YAPIYOR?

Öznur Tugay'ın asıl mesleği hemşireliktir. Uzun yıllar sağlık sektöründe aktif olarak görev yapan Tugay, daha sonra sanat alanında eğitim aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü'nde lisans eğitimi alan Öznur Tugay, ikinci üniversite eğitiminin ardından Seramik ve Cam Sanatçısı unvanını aldı.

ÖZNUR TUGAY KAÇ YAŞINDA?

Öznur Tugay'ın yaşıyla ilgili verilen bilgiler arasında doğum tarihi bulunmuyor. Bu nedenle mevcut bilgiler doğrultusunda Öznur Tugay'ın yaşına ilişkin kesin bir bilgi verilemiyor.

ÖZNUR TUGAY NERELİ?

Öznur Tugay, aslen Manisa Akhisarlıdır. Uzun yıllardır ailesiyle birlikte İzmir'de yaşamaktadır.

CEMİL TUGAY VE ÖZNUR TUGAY NE ZAMAN EVLENDİ?

Cemil Tugay ile Öznur Tugay, 1 Ağustos 2008 tarihinde evlendi. Çiftin bu evlilikten iki kız ve bir erkek olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.