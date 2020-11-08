İSTİKLAL MARŞI HABERLERİ

İstiklal Marşı - 8.11.2020
Son dakika haberleri: Abdullah Çatlı ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı
İstiklal Marşı - 8.11.2020
Son dakika haberleri... Mezitli'de '10 Kasım Atatürk'ü Anma Hızlı Satranç Turnuvası' yapıldı
İstiklal Marşı - 8.11.2020
Pınarhisar'ın kurtuluşunun 98. yıl dönümü
Pınarhisar'ın kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.
İstiklal Marşı - 8.11.2020
Lüleburgaz'ın kurtuluşunun 98. yıl dönümü
Lüleburgaz'ın kurtuluşunun 98. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
İstiklal Marşı - 8.11.2020
Son dakika haber | Elazığ'da Mehmetçiğin bayrak hassasiyeti
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde devriye görevindeyken Akmezra İlkoğöğretim okuluna uğradı. Burada okulun yıpranmış bayrağını fark eden jandarma ekipleri yanlarında bulunan bayrakla değiştirdi. Mehmetçik tarafından yeni bayrak göndere çekilirken, öğrenciler de istiklal marşı okudu.
İstiklal Marşı - 7.11.2020
Mehmetçiğin bayrak hassasiyeti... Ziyaret ettiği okulun yıpranmış bayrağını yenisiyle değiştirdi
İstiklal Marşı - 7.11.2020
Ata'ya saygı için Toroslar'dan Anıtkabir'e pedal çevirecekler
MERSİN (İHA) – Mersin'de bir grup bisikletli Toroslar ilçesinden Anıtkabir'e bisikletle giderek Ata'nın huzuruna çıkacak.
İstiklal Marşı - 5.11.2020
Atatürk'ü ziyaret etmek için Mersin'den Ankara'ya pedal çevirmeye başladılar
İstiklal Marşı - 5.11.2020
Sarıkamış deniz şehitleri anılacak
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'na destek malzemeleri taşıyan 3 geminin 7 Kasım 1914'te Rus donanması tarafından batırılması sonucu şehit düşenler anılacak.
İstiklal Marşı - 5.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı, 5. gün o yavru nasıl çıkarılacaktı?"
İstiklal Marşı - 5.11.2020
Son dakika! Yatağa bağımlılıktan paralimpik oyunlara uzanan başarı hikayesi
İstiklal Marşı - 4.11.2020
Tarsus Belediyesi, 'Afet Riskini Azaltma ve Deprem Çalıştayı'na hazırlanıyor
İstiklal Marşı - 3.11.2020
Milli judocu Vedat Albayrak: "Takım halinde birçok madalya alacağımıza inanıyorum"
İstiklal Marşı - 2.11.2020
Son dakika haberleri... İki bin metrede Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar
Son dakika gündem haberine göre Çankırı'da, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 97'ncı yılı etkinlikleri kapsamında 16. Geleneksel Ilgaz Dağı Cumhuriyet Tırmanışı gerçekleştirildi.
İstiklal Marşı - 2.11.2020
Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin: "Kayseri; Türkiye'deki birçok ürünün yetiştirildiği ve birçok üründe de Türkiye'de liderlik vasfını taşıyan il"