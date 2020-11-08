İSTİKLAL MARŞI HABERLERİ

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İstiklal Marşı Haberleri

İstiklal Marşı haber, İstiklal Marşı son dakika haberleri ve gelişmeleri.

İstiklal Marşı: AK Parti Altındağ 7. Olağan Kongresiİstiklal Marşı - 8.11.2020
AK Parti Altındağ 7. Olağan Kongresi
İstiklal Marşı: Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının ardından Aliyev ve eşinden zafer pozuİstiklal Marşı - 8.11.2020
Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının ardından Aliyev ve eşinden zafer pozu
İstiklal Marşı: Son dakika haberleri: Abdullah Çatlı ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldıİstiklal Marşı - 8.11.2020
Son dakika haberleri: Abdullah Çatlı ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı
İstiklal Marşı: Gaziantep'te 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajlarıİstiklal Marşı - 8.11.2020
Gaziantep'te 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları
İstiklal Marşı: Kömürün bulunuşunun 191. yıl dönümü kutlandıİstiklal Marşı - 8.11.2020
Kömürün bulunuşunun 191. yıl dönümü kutlandı
İstiklal Marşı: Son dakika haberleri... Mezitli'de '10 Kasım Atatürk'ü Anma Hızlı Satranç Turnuvası' yapıldıİstiklal Marşı - 8.11.2020
Son dakika haberleri... Mezitli'de '10 Kasım Atatürk'ü Anma Hızlı Satranç Turnuvası' yapıldı
İstiklal Marşı - 8.11.2020
Pınarhisar'ın kurtuluşunun 98. yıl dönümü
Pınarhisar'ın kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.
İstiklal Marşı - 8.11.2020
Lüleburgaz'ın kurtuluşunun 98. yıl dönümü
Lüleburgaz'ın kurtuluşunun 98. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
İstiklal Marşı: 08 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışıİstiklal Marşı - 8.11.2020
08 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı
İstiklal Marşı - 8.11.2020
Son dakika haber | Elazığ'da Mehmetçiğin bayrak hassasiyeti
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde devriye görevindeyken Akmezra İlkoğöğretim okuluna uğradı. Burada okulun yıpranmış bayrağını fark eden jandarma ekipleri yanlarında bulunan bayrakla değiştirdi. Mehmetçik tarafından yeni bayrak göndere çekilirken, öğrenciler de istiklal marşı okudu.
AK Parti Altındağ 7. Olağan Kongresi
İstiklal Marşı: AK Parti'de Esra Peker güven tazelediİstiklal Marşı - 7.11.2020
AK Parti"de Esra Peker güven tazeledi
İstiklal Marşı: Son dakika haberi... 221 Deniz şehidi düzenlenen törenle anıldıİstiklal Marşı - 7.11.2020
Son dakika haberi... 221 Deniz şehidi düzenlenen törenle anıldı
İstiklal Marşı: Sarıkamış deniz şehitleri Zonguldak'ta anıldıİstiklal Marşı - 7.11.2020
Sarıkamış deniz şehitleri Zonguldak'ta anıldı
İstiklal Marşı: Sarıkamış deniz şehitleri anıldıİstiklal Marşı - 7.11.2020
Sarıkamış deniz şehitleri anıldı
İstiklal Marşı: Mehmetçiğin bayrak hassasiyeti... Ziyaret ettiği okulun yıpranmış bayrağını yenisiyle değiştirdiİstiklal Marşı - 7.11.2020
Mehmetçiğin bayrak hassasiyeti... Ziyaret ettiği okulun yıpranmış bayrağını yenisiyle değiştirdi
İstiklal Marşı: 07 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışıİstiklal Marşı - 7.11.2020
07 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı
İstiklal Marşı - 7.11.2020
Ata'ya saygı için Toroslar'dan Anıtkabir'e pedal çevirecekler
MERSİN (İHA) – Mersin'de bir grup bisikletli Toroslar ilçesinden Anıtkabir'e bisikletle giderek Ata'nın huzuruna çıkacak.
İstiklal Marşı: AK Parti Kdz. Ereğli Gençlik Kolları kongresini yaptıİstiklal Marşı - 6.11.2020
AK Parti Kdz. Ereğli Gençlik Kolları kongresini yaptı
İstiklal Marşı: TBMM Başkanı Şentop, SBÜ Fahri Doktora Tevdi Töreni'ne katıldıİstiklal Marşı - 6.11.2020
TBMM Başkanı Şentop, SBÜ Fahri Doktora Tevdi Töreni'ne katıldı
İstiklal Marşı: Kocasinan İlçesinde 41 okul 'Okulum Temiz Sertifikası' aldıİstiklal Marşı - 6.11.2020
Kocasinan İlçesinde 41 okul 'Okulum Temiz Sertifikası' aldı
İstiklal Marşı: Ata'ya saygı için Toroslar'dan Anıtkabir'e pedal çevireceklerİstiklal Marşı - 6.11.2020
Ata'ya saygı için Toroslar'dan Anıtkabir'e pedal çevirecekler
İstiklal Marşı: 06 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışıİstiklal Marşı - 6.11.2020
06 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı
İstiklal Marşı: Atatürk'ü ziyaret etmek için Mersin'den Ankara'ya pedal çevirmeye başladılarİstiklal Marşı - 5.11.2020
Atatürk'ü ziyaret etmek için Mersin'den Ankara'ya pedal çevirmeye başladılar
İstiklal Marşı: Devrek Belediyesi Meclis toplantısıİstiklal Marşı - 5.11.2020
Devrek Belediyesi Meclis toplantısı
İstiklal Marşı - 5.11.2020
Sarıkamış deniz şehitleri anılacak
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'na destek malzemeleri taşıyan 3 geminin 7 Kasım 1914'te Rus donanması tarafından batırılması sonucu şehit düşenler anılacak.
İstiklal Marşı: Erzurum'da 'Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim' programı düzenlendiİstiklal Marşı - 5.11.2020
Erzurum'da 'Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim' programı düzenlendi
İstiklal Marşı: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı, 5. gün o yavru nasıl çıkarılacaktı?'İstiklal Marşı - 5.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı, 5. gün o yavru nasıl çıkarılacaktı?"
İstiklal Marşı: Karate şampiyonlarından Başkan Zolan'a ziyaretİstiklal Marşı - 5.11.2020
Karate şampiyonlarından Başkan Zolan'a ziyaret
İstiklal Marşı: Son Dakika | 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi tanıtıldıİstiklal Marşı - 5.11.2020
Son Dakika | "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı
İstiklal Marşı: Yüzbaşı Aker için anma programıİstiklal Marşı - 5.11.2020
Yüzbaşı Aker için anma programı
İstiklal Marşı: Son dakika! Yatağa bağımlılıktan paralimpik oyunlara uzanan başarı hikayesiİstiklal Marşı - 5.11.2020
Son dakika! Yatağa bağımlılıktan paralimpik oyunlara uzanan başarı hikayesi
İstiklal Marşı: 05 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışıİstiklal Marşı - 5.11.2020
05 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı
İstiklal Marşı: Battalgazi Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısı tamamlandıİstiklal Marşı - 4.11.2020
Battalgazi Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısı tamamlandı
İstiklal Marşı: Toroslar Belediyesi'nden muhtarlıklara aylık 500 lira ayni yardımİstiklal Marşı - 4.11.2020
Toroslar Belediyesi'nden muhtarlıklara aylık 500 lira ayni yardım
İstiklal Marşı: İzmir depreminde görev yapan Edremitli kahramanlar unutulmadıİstiklal Marşı - 4.11.2020
İzmir depreminde görev yapan Edremitli kahramanlar unutulmadı
İstiklal Marşı: Tarsus Belediyesi, 'Afet Riskini Azaltma ve Deprem Çalıştayı'na hazırlanıyorİstiklal Marşı - 4.11.2020
Tarsus Belediyesi, 'Afet Riskini Azaltma ve Deprem Çalıştayı'na hazırlanıyor
İstiklal Marşı: 04 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışıİstiklal Marşı - 4.11.2020
04 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı
İstiklal Marşı: Ilgaz'da sporculara kar sürpriziİstiklal Marşı - 3.11.2020
Ilgaz'da sporculara kar sürprizi
İstiklal Marşı: Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım ayı çalışmalarına başladıİstiklal Marşı - 3.11.2020
Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım ayı çalışmalarına başladı
İstiklal Marşı: Susuz'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 100. yıldönümüİstiklal Marşı - 3.11.2020
Susuz'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 100. yıldönümü
İstiklal Marşı: Başkan Çelik 'Telafisi yok' diyerek uyardıİstiklal Marşı - 3.11.2020
Başkan Çelik 'Telafisi yok' diyerek uyardı
İstiklal Marşı: Milli judocu Vedat Albayrak: 'Takım halinde birçok madalya alacağımıza inanıyorum'İstiklal Marşı - 3.11.2020
Milli judocu Vedat Albayrak: "Takım halinde birçok madalya alacağımıza inanıyorum"
İstiklal Marşı: 03 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışıİstiklal Marşı - 3.11.2020
03 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı
İstiklal Marşı - 2.11.2020
Son dakika haberleri... İki bin metrede Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar
Son dakika gündem haberine göre Çankırı'da, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 97'ncı yılı etkinlikleri kapsamında 16. Geleneksel Ilgaz Dağı Cumhuriyet Tırmanışı gerçekleştirildi.
İstiklal Marşı: Beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencileri ders başı yaptıİstiklal Marşı - 2.11.2020
Beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencileri ders başı yaptı
İstiklal Marşı: KARDEMİR'in yeni yönetimi belirlendiİstiklal Marşı - 2.11.2020
KARDEMİR'in yeni yönetimi belirlendi
İstiklal Marşı: İlkokul öğrencileri 'Maskeni Tak' şarkısıyla dersbaşı yaptıİstiklal Marşı - 2.11.2020
İlkokul öğrencileri "Maskeni Tak" şarkısıyla dersbaşı yaptı
İstiklal Marşı: Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin: 'Kayseri; Türkiye'deki birçok ürünün yetiştirildiği ve birçok üründe de Türkiye'de liderlik vasfını taşıyan il'İstiklal Marşı - 2.11.2020
Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin: "Kayseri; Türkiye'deki birçok ürünün yetiştirildiği ve birçok üründe de Türkiye'de liderlik vasfını taşıyan il"
İstiklal Marşı: Olimpiyat hayali kurabilmek: Hüseyin Özkanİstiklal Marşı - 2.11.2020
Olimpiyat hayali kurabilmek: Hüseyin Özkan
İstiklal Marşı: Zirveye Türkiye-Azerbaycan bayrağını astılarİstiklal Marşı - 2.11.2020
Zirveye Türkiye-Azerbaycan bayrağını astılar
İstiklal Marşı: 02 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışıİstiklal Marşı - 2.11.2020
02 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 18:43:23. #1.14#
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