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Soma'da alacakları için yürüyen madencilere 29 Ekim'de müdahale! Yürüyüş durduruldu

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Soma'da alacakları için yürüyen madencilere 29 Ekim'de müdahale! Yürüyüş durduruldu Haber Videosunu İzle
Soma'da alacakları için yürüyen madencilere 29 Ekim'de müdahale! Yürüyüş durduruldu
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Soma'da İmbat Madencilik'te çalışan işçiler, ücretleri ve toplu iş sözleşmesinden doğan geriye dönük alacakları için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yeniden yürüyüşe geçti. İstiklal Marşı'nı okuyarak yola çıkan ve yağmura rağmen yürüyüşü sürdüren madenciler, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle durduruldu.

  • Soma'da İmbat Madencilik'te çalışan madenciler, ücretleri ile toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan geriye dönük alacaklarının ödenmesi talebiyle bugün yürüyüşe geçti.
  • Yağmura rağmen sürdürülen yürüyüş güvenlik güçlerinin müdahalesiyle durduruldu.
  • Yürüyüş öncesinde madenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak İstiklal Marşı okudu.
(ANKARA) -

 Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Soma'da İmbat Madencilik'te çalışan işçilerin ücretleri ile toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan geriye dönük alacaklarının ödenmesi talebiyle bugün tekrar yürüyüşe geçtiğini, ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle durdurulduğunu bildirdi. 

YAĞMURA RAĞMEN VAZGEÇMEDİLER

Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Soma'da İmbat Madencilik'te çalışan madencilerin bugün yeniden yürüyüşe geçtiği, yağmura rağmen kararlılıklarından vazgeçmeyen işçilerin güvenlik güçlerinin müdahalesiyle durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

İSTİKLAL MARŞI OKUYARAK YOLA ÇIKTILAR

"Yürüyüş öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan maden emekçileri, hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Üyelerimiz, Cumhuriyetin değerlerine bağlılıklarını ve hak arama mücadelelerindeki haklılıklarını dile getirdi. Sendikamız Genel Başkan Yardımcısı Cumhur Yılmaz, Soma'da bulunan şubelerimiz başkanları, şube yöneticileri, Marmara şubemiz başkanı ve yöneticileri, yürüyüş kolunun başında madencilerimizle birlikte kararlılık mesajı verdi. Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak, üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak, emeğin karşılığının eksiksiz alınmasını sağlamak için dirençli irademizi sürdüreceğiz. Madencilerin taleplerinin karşılanması ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımların bir an önce atılmasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
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