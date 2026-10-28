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Çermik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Hükümet Konağı bahçesinde tören düzenlendi

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Çermik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Hükümet Konağı bahçesinde tören düzenlendi
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Hükümet Konağı bahçesinde tören düzenlendi. Törende Kaymakam Adem Karataş ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Akdağ Atatürk Anıtı'na çelenk sundu; saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Belediye Başkan Vekili Mahmut Akdağ, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA
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