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Burdur'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

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Burdur'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı çelenk sundu; katılımcılar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

BURDUR'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma törenine Vali Tülay Baydar Bilgihan, Yeni Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Garnizon Komutanı Albay Veli Can Dizlek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Vedat Efe, Baro Başkanı Zeki Ertuğ Akın, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Öner, siyasi parti temsilcileri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Törende; Vali Tülay Baydar Bilgihan, Garnizon Komutanı Albay Veli Can Dizlek ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene katılanlar saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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