Bayburt'ta 3. Ordu Komutanlığı bandosu Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde konser verdi

Bayburt'ta 3. Ordu Komutanlığı bandosu Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde konser verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Valiliğince Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Saray Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı konser verdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından marşlar seslendiren bando takımına zaman zaman vatandaşlar da eşlik etti.
Bayburt'ta, 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı konser verdi.
Bayburt Valiliğince, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Saray Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Çeşitli marşlar seslendiren bando takımına zaman zaman vatandaşlar da eşlik etti.
Kaynak: AA