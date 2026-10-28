Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 103. yılı için Taksim'de tören düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 103. yılı için Taksim'de tören düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliğince Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül ve Orgeneral Bahtiyar Ersay da katıldı; tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla sona erdi.

İstanbul Valiliğince, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
Motosiklet sürücüsünün kahreden sonu! Geriye bu görüntüler kaldı

Kahreden son kör noktada geldi! Geriye bu görüntüler kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti

Genç kadını güpegündüz kaçırmaya çalıştı! Çıplak halde yakalandı
Fırıncıya odun diye satılmıştı! Kaymakam, 300 yıllık camiyi 50 lira fazla vererek kurtardı

Fırıncıya odun diye satılmıştı! 50 lira fazla verip kurtardı
Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara evinde kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı

Görevdeki kaymakam evinde fenalaştı! Hastanede kurtarılamadı
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti

Peş peşe iki acı haber! Ünlü isim oğlunun ardından hayatını kaybetti
Ted Bundy'nin 52 yıl önceki bir cinayeti daha aydınlatıldı! Emniyet müdürünün 17 yaşındaki kızını öldürdüğü DNA ile belirlendi

Ted Bundy'nin bir kurbanı daha çıktı! Emniyet müdürünün kızıymış
Duyanlar şaşıp kalıyor! Aracını sucuk ile takas etti

Bu nasıl ticaret? Duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu

Gece yarısı korkutan haber! Son durumu belli oldu