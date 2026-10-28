İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 103. yılı için Taksim'de tören düzenledi

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İstanbul Valiliğince, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA