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Kırklareli Valisi Turan, Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğretmenlerle buluştu

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anadolu İmam Hatip Lisesine ziyaret düzenledi. Turan, İstiklal Marşı ve bayrak törenine katıldı, okul yöneticilerinden bilgi alıp öğretmenlerle bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz ile okulu ziyaret eden Vali Turan, bahçede düzenlenen İstiklal Marşı ve bayrak törenine katılarak öğrenci ve öğretmenlerin yeni hafta heyecanına ortak oldu.

Okul yöneticilerinden yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Turan, ardından öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi.

Vali Turan, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek, milli ve manevi değerleriyle donanmış nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin üstlendiği rolün önemine dikkati çekerek, çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA
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