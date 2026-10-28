Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne Huzurevi sakinleri 29 Ekim için İstiklal Marşı'nı seslendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Huzurevi sakinleri 29 Ekim için İstiklal Marşı'nı seslendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneğinin İyilik Var projesi kapsamında Edirne Huzurevi'nde huzurevi sakinleri İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Çalışma, 40 saniyelik klip olarak dernek ve Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

Edirne'de huzurevi sakinleriyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla klip hazırlandı.

Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneğince yürütülen "İyilik Var" projesi bünyesinde, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Edirne Huzurevi'nde bir çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede huzurevinde kalan yaşlılar İstiklal Marşı seslendirdi.

Çalışma, Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği sanat yönetmenleri Emre Çam ve Erdoğan Eğmen tarafından yürütüldü.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve derneğin sosyal medya hesaplarında yayınlanan 40 saniyelik klipte, huzurevi sakinlerinden Asiye Kaçar, Vicdan Aslan, Kudret Durak, Ahmet Şahin, Semiha Kozan, Fethi Çakan, Sami Karaşen, Cezmi Sidal, Emin Hasan Güler, Makbule Bal, Süleyman Güzel ve Sabriye Pehlivan yer aldı.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı

Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına, hortum...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti

Sunucunun yaptığı hareket pahalıya patladı
Alina Boz'un annesi Olga Boz'dan yıkım tepkisi! Oturduğu bina zarar gördü

Genç oyuncunun annesinin korku dolu anları! İsyan etti
Bu kez Zeki Murat Göle değil! İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim

Takım ona emanet! İşte Fener'in 4 maçlık hocası
Lüks restoranda akılalmaz olay! Peçete için 150 bin dolar istediler

Sevgilisiyle lüks bir restorana gitti, kendini çöplükte buldu
İsrail'de oyların yarısından fazlası sayıldı! Netanyahu'ya kötü haber

İsrail'de oyların yarısından fazlası sayıldı! Netanyahu'ya kötü haber
Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak

Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak
Ünlü YouTuber'ın evine jandarma baskını! İçeriden çıkanlar şaşkına çevirdi

Ünlü YouTuber'ın evine jandarma baskını! Çıkanlar şaşkına çevrildi