Haberler

İstiklal Marşı nefes yerleri ve uzatma yerleri nerelerdir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstiklal Marşı nefes yerleri ve uzatma yerleri nerelerdir?
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstiklal Marşı nefes yerleri ve uzatma noktaları, marşın doğru ve uyumlu şekilde okunabilmesi açısından merak ediliyor. Özellikle toplu okumalar sırasında bazı kelimelerde uzatma yapılırken belirli noktalarda nefes alınması gerekiyor. Peki, İstiklal Marşı nefes yerleri ve uzatma yerleri nerelerdir? Detaylar haberimizde.

İstiklal Marşı okunurken sözlerin doğru şekilde takip edilmesi kadar nefes ve uzatma noktalarına dikkat edilmesi de önem taşıyor. Özellikle toplu şekilde gerçekleştirilen marş okumalarında belirli kelimelerde yapılan uzatmalar, marşın müziğiyle sözlerin uyumlu ilerlemesini sağlıyor. Bu kapsamda İstiklal Marşı nefes yerleri ve uzatma yapılması gereken kelimeler merak ediliyor. Peki, İstiklal Marşı nefes yerleri ve uzatma yerleri nerelerdir? Detaylar...

İSTİKLAL MARŞI NEFES YERLERİ

İstiklal Marşı'nın okunması sırasında bazı kelimelerde uzatma yapılırken, belirli noktalarda da nefes alınarak devam ediliyor. Verilen bilgilere göre bu uzatma yerleri genel olarak ortalama 3 saniye şeklinde ifade ediliyor. Uzatmaların marşın müziğiyle senkronize biçimde yapılması, toplu okumada sözlerin daha düzenli ilerlemesine yardımcı oluyor.

İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasında yer alan sözler üzerinden uzatma yapılması gereken kelimeler şu şekilde sıralanıyor:

Şafaklarda

Yurdumun

Milletimin

Milletimindir

Olayım

Hilal

Irkıma

Sonra

Hakka

Bu kelimelerde gerçekleştirilen uzatmaların ortalama 3 saniye kadar sürdüğü belirtiliyor. Böylece İstiklal Marşı'nın sözleri ile müziği arasında uyum sağlanıyor.

İlk kıtada yer alan bölümlerde "şafaklarda", "yurdumun", "milletimin" ve "milletimindir" kelimeleri öne çıkarken, ikinci kıtada "olayım", "hilal", "ırkıma", "sonra" ve "Hakka" kelimelerinde uzatma yapılması gerekiyor.

İstiklal Marşı toplu şekilde okunurken yalnızca uzatma noktalarına değil, marşın sözlerine ve müzikle olan uyuma da dikkat edilmesi gerekiyor. Hazır ol pozisyonunda durmak, okunan sözlere uygun şekilde ilerlemek ve uzatmaları gerekli miktarda yapmak da marşın daha düzenli okunması açısından önem taşıyor.

Ayrıca sesin gür olması ve vurgulara dikkat edilmesi, İstiklal Marşı'nın okunması sırasında önem taşıyan diğer unsurlar arasında yer alıyor. Bu şekilde marşın daha güçlü ve düzenli biçimde okunması sağlanıyor

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı

Kendisini linçleyenleri pişman etti!

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bir çiftliği 3 araçlık çakarlı konvoyla ziyaret etti

Nedir bu siyasilerin çakar sevdası! Görüntünün iticiliğine bakın

Derbiyi kaybeden Mourinho çıldırdı! Basın toplantısına elinde fotoğraflarla geldi

Yine şov peşinde! Derbiyi kaybedince elindeki fotoğrafı gösterdi

THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı

Türk Hava Yolları'nda yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama

Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama
Derbide Arda Güler'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor

Derbide Arda'yı çıldırtan an! İnsan bunu düşmanına yapmaz
İstanbul ve Muğla'da çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolüne getirildi

Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde