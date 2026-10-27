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Kırklareli Valisi Turan, Kaynarca İlkokulunda bayrak törenine katıldı

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Kırklareli Valisi Turan, Kaynarca İlkokulunda bayrak törenine katıldı
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kaynarca İlkokulunu ziyaret ederek bayrak törenine katıldı ve İstiklal Marşı'nı okudu. Turan, öğretmenlerle bir araya gelip Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde öğretmenlerin rolüne dikkati çekti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kaynarca İlkokulunu ziyaret etti.

Vali Turan, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz ile gerçekleştirdiği ziyarette, bayrak törenine katılarak öğrenci ve öğretmenlerle İstiklal Marşı'nı okudu.

Okuldaki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Turan, öğretmenlerle bir araya geldi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğretmenlerin üstlendiği role dikkati çeken Turan, "Milli ve manevi değerlerine bağlı, bilim ve teknolojide üreten, araştıran ve sorgulayan nesiller yetiştirmede öğretmenlerimiz kritik bir role sahiptir." ifadelerini kullandı.

Öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlayan Turan, öğrencilere derslerinde başarı diledi.

Kaynak: AA
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