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Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında

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Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında Haber Videosunu İzle
Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında
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Dünyanın dört bir yanında kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentine de taşındı. Şehrin simgesi Burj Khalifa, Türk bayrağının kırmızı beyaz renkleriyle aydınlatılırken, Dubai’nin merkezinde İstiklal Marşı yankılandı.

  • Dünyanın en yüksek binası olan 828 metrelik Burj Khalifa, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı görseliyle aydınlatıldı.
  • Burj Khalifa'ya Türk bayrağı görseli 29 Ekim Perşembe günü saat 19.20'de yansıtıldı; gösteride İstiklal Marşı dinletildi.
  • Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, kutlamaya ortak olan Birleşik Arap Emirlikli kardeşlere şükranlarını sundu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde bulunan dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağıyla aydınlatıldı. Gökdelenin cephesine yansıtılan ay yıldızlı bayrak görseli eşliğinde İstiklal Marşı dinletilirken, Dubai’deki kutlamalar Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümüne renk kattı.

DÜNYANIN EN YÜKSEK BİNASINDA TÜRK BAYRAĞI

828 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa’da, 29 Ekim Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü için özel bir ışık gösterisi gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Dubai Başkonsolosluğu tarafından yapılan duyuruda, Türk bayrağının saat 19.20’de gökdelene yansıtılacağı bildirildi. Gösteride Burj Khalifa kırmızı renkle aydınlatılırken, cephesinde beyaz ay yıldızla Türk bayrağı görüntüsü oluşturuldu.

DUBAİ’DE İSTİKLAL MARŞI DİNLETİLDİ

Türk bayrağının Burj Khalifa’ya yansıtıldığı kutlamada İstiklal Marşı da dinletildi. Dubai’nin simge yapılarından birinde gerçekleştirilen gösteri, Cumhuriyet Bayramı’nın yurt dışında da coşkuyla kutlandığını gösteren görüntüler arasında yer aldı.

Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş mesajında "Coşkumuza ortak olan Birleşik Arap Emirlikli kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verdi ve Cumhuriyet Bayramımızı bir kere daha kutladı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıilyas yarımaga:

harika olmuş, bayrağımız ne güzel her yere her şeye yakışıyor maşallah

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

SUUDLAR HUSILERE KARŠI TÜRK SAVAŠ GÜCÜNE MUHTAÇ! PLAN PROJE PEŠINDELER!!!

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Haber YorumlarıEmin Baba:

Katar bizim dostumuz bea değil

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Haber YorumlarıBARBAROS:

BAE'de bizim bayrağımızın dalgalanması gurur verici.

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