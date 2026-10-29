Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Kemalpaşa ve Ödemiş'te 29 Ekim töreninde 97 yaşındaki Kore gazisi alkış aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Kemalpaşa ve Ödemiş'te 29 Ekim töreninde 97 yaşındaki Kore gazisi alkış aldı Haber Videosunu İzle
İzmir Kemalpaşa ve Ödemiş'te 29 Ekim töreninde 97 yaşındaki Kore gazisi alkış aldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Kemalpaşa ve Ödemiş ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Kemalpaşa'daki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlarken Ödemiş'teki program geçit töreniyle sona erdi; 97 yaşındaki Kore gazisi Nuri Yalçın geçit töreninde alkış aldı.

İzmir'in Kemalpaşa ile Ödemiş ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kemalpaşa Kaymakamı Okan Daştan, konuşmasında Cumhuriyet'in Türk milletinin en zor şartlar altında dahi bağımsızlığından vazgeçmeyeceğinin ve kendi geleceğini tayin etme iradesinden ödün vermeyeceğinin en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarılmasının önemine değinen Daştan, "Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyetimizi güçlü kılan, milletimizin ortak iradesi ve sarsılmaz birlik ruhudur." dedi.

Öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam eden program geçit töreniyle sona erdi.

Ödemiş

Ödemiş'te Saraçoğlu Stadı'ndaki kutlama programında konuşan Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nın milletin esarete boyun eğmeyişini, yokluklar içinde umudunu kaybetmeyişini ve bağımsızlığına, vatanına ve geleceğine sahip çıkışını simgelediğini belirtti.

Erdoğan, "Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasının ardından, Türk milletinin egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu bütün dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasını idrak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin hazırladığı gösterilerin sunulduğu program, geçit töreniyle sona erdi.

97 yaşındaki Kore gazisi Nuri Yalçın da geçit töreninde yer aldı. Yalçın, vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Kaynak: AA
Sergen Yalçın'a hayatının şoku! Telefonlarını bile açmıyorlar

Sergen Yalçın'a hayatının şoku! Telefonlarını bile açmıyorlar
Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı

3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı

Kapadokya'da peribacası çöktü! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar

Yer Konya! Bu yıl da aynısı oldu
Bahçeli ve Dervişoğlu'nun Anıtkabir'de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta'yı kızdırdı

Bu görüntü, kendi vekilini kızdırdı: Kabul etmiyorum
Asırlık gelenek bu evde yaşıyor! Askere giden her genç buradan ekmek yiyor

Gençler bu eve uğramadan askere gitmiyor! Hikayesi duygulandırdı
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada

Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte emeklilere verilecek ek zam
Yapay zekaya danışarak ilaç dozunu değiştirdi! 31 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Yapay zekaya sorduğu soru ölüm getirdi
Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar

Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı

Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı! İşte o liste