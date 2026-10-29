Öğrenciler ve dağcılar Palandöken'de 3 bin 176 metreye Cumhuriyet tırmanışı yaptı

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Erzurum'da öğrenciler ve dağcılar, 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı'nın zirvesine Cumhuriyet tırmanışı gerçekleştirdi.

Her yıl gerçekleştirilen "Geleneksel Palandöken Cumhuriyet Tırmanışı"nda öğrenciler ve dağcılar zirvede açtıkları Atatürk posteri ve Türk bayrağı eşliğinde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Kapalı havada, tek sıra yürüyen grup, ihtiyaç molası verdi, zaman zaman hatıra fotoğrafları çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı