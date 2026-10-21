Özgür Özel'in İstiklal Marşı okunurken duyduğu sese verdiği tepki bomba

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ankara’da düzenlenen ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in katıldığı resmi törende dikkat çeken anlar yaşandı. Programda İstiklal Marşı’nın okunduğu esnada, alanda bulunan bir kadın aniden çığlık attı.

ŞAŞKINLIKLARI YÜZLERİNE YANSIDI

Tören alanındaki sessizliği bölen ve marş esnasında yükselen çığlık üzerine Özgür Özel ve beraberindeki parti heyeti kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. O anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com