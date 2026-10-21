Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Özgür Özel'in İstiklal Marşı okunurken duyduğu sese verdiği tepki bomba

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özgür Özel'in İstiklal Marşı okunurken duyduğu sese verdiği tepki bomba Haber Videosunu İzle
Özgür Özel'in İstiklal Marşı okunurken duyduğu sese verdiği tepki bomba
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Ankara'da katıldığı törende İstiklal Marşı okunduğu sırada bir kadının attığı çığlık damga vurdu.

Ankara’da düzenlenen ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in katıldığı resmi törende dikkat çeken anlar yaşandı. Programda İstiklal Marşı’nın okunduğu esnada, alanda bulunan bir kadın aniden çığlık attı.

ŞAŞKINLIKLARI YÜZLERİNE YANSIDI

Tören alanındaki sessizliği bölen ve marş esnasında yükselen çığlık üzerine Özgür Özel ve beraberindeki parti heyeti kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. O anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi. 

Kaynak: Haberler.com
Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili

Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler

Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
Hülya Avşar’ın miras sözlerine Demet Akalın’dan tepki: Ne saçma bir düşünce!

Hülya Avşar’ın vasiyet önerisine kızdı: Ne saçma bir düşünce!
Sokaklar savaş alanı, o TikTok derdinde!

Devrimi sen mi yapacaksın!
Arkadaşlık teklifini reddeden genç kadını öldürdü! Daha 22 yaşındaydı

Arkadaşlık teklifini reddeden genç kızı öldürdü! Daha 22 yaşındaydı
Antalya'da noter önünde yeğenini 7 kurşunla öldürmekle suçlanan dayı hakim karşısında! Amine 3 gün önce evlenmiş

3 gün önce evlenmişti! Arsa pazarlığı noter kapısında kanla bitti
Tehdit ilk kez 'önemli' sayıldı! Almanya alarm seviyesine geçti

Tehdit ilk kez 'önemli' sayıldı! Almanya alarm seviyesine geçti
Fenerbahçe'de deprem! Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok

Derbi öncesi çok kötü haber! Resmen açıklandı taraftar yıkıldı