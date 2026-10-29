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Sinop Boyabat ve Türkeli'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü törenle kutlandı

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Sinop Boyabat ve Türkeli'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü törenle kutlandı
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Sinop'un Boyabat ve Türkeli ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü törenle kutlandı. Törenlerde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler gösteri yaptı, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sinop'un Boyabat ve Türkeli ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Boyabat ilçesinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tören Kaymakam Ömer Özbay, Belediye Başkanı Hasan Kara ve Garnizon Komutanı Albay Ergün Yörük'ün vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler tarafından şiirler okunarak çeşitli gösterilerin yapıldığı tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından geçit töreni ile sona erdi.

Türkeli'de İlçe Spor Salonu'ndaki tören Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir ve Belediye Başkanı Veysel Şahin'in vatandaşların bayramını kutlaması ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende daha sonra öğrencilerce çeşitli gösteriler yapıldı ve şiirler okundu.

Tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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