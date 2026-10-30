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Kırıkkale Belediyesi Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde fener alayı ve konser düzenledi

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Kırıkkale Belediyesi Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde fener alayı ve konser düzenledi
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Kırıkkale Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser düzenledi. Başkan Ahmet Önal ile vatandaşlar bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü; saygı duruşu, İstiklal Marşı ve "Bozkırda Cumhuriyet" konseri yapıldı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı için Belediye Başkanı Ahmet Önal ve vatandaşlar, belediye önünde toplandı.

Grup, bando eşliğinde ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan Belediye Başkanı Önal, Cumhuriyet'in milletin bağımsızlık azmi ve büyük fedakarlıklarıyla kurulduğunu belirterek, "Cumhuriyet, milletimizin kendi geleceğine sahip çıkmasının, egemenliği kayıtsız şartsız eline almasının adıdır. Kurtuluş Savaşı'nın zaferini çağdaş bir devletle taçlandıran bu büyük eser, eşit yurttaşlığımızın, özgürlüğümüzün ve ortak geleceğimizin en güçlü güvencesidir." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından "Bozkırda Cumhuriyet" temalı konser düzenlendi.

Kaynak: AA
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