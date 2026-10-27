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Trabzon'da özel gereksinimli 60 öğrenci Cumhuriyet balosunda gösteri sundu

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Trabzon'da özel gereksinimli 60 öğrenci Cumhuriyet balosunda gösteri sundu
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Trabzon'da 'Her Çocuk Bir Cumhuriyet Balosu' etkinliğinde 5 özel eğitim okulundan 60 öğrencinin gösterileri sunuldu. Mehmet Cengiz Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'ndeki programda öğrenciler işaret diliyle İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Trabzon'da özel gereksinimli öğrenciler, "Her Çocuk Bir Cumhuriyet Balosu" etkinliğinde hazırladıkları gösterilerle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Üniversitesi ve Engelsiz Yaşam Akademisi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, 5 özel eğitim okulundan 60 öğrencinin hazırladığı gösteriler Mehmet Cengiz Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nde sunuldu.

Saygı duruşuyla başlayan program, öğrencilerin işaret diliyle İstiklal Marşı'nı seslendirmesiyle devam etti.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Esengül Kibar, AA muhabirine, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bu yıl özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı baloyla kutlamak istediklerini söyledi.

Kurumlar arası işbirliğinde öğrencilerin katılımıyla çeşitli gösteriler hazırlandığını belirten Kibar, "60'a yakın öğrencinin katılacağı gösterilerin içerisinde olduğu balo programı hazırladık. Özel çocukların kalplerinde hissettikleri duyguları aileleriyle ve katılımcılarla paylaşmak istedik." dedi.

Kibar, çocukların etkinlik öncesinde büyük heyecan yaşadığını ifade ederek, "İki gündür özellikle kendilerinin ev sahipliğinde bir programda olmaktan çok mutlu olduklarını dile getiriyorlar. Provalarda onlarla yakın paylaşımlarda bulunabildik. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." diye konuştu.

Özel gereksinimli öğrencilerin Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla sergi de hazırladığını belirten Kibar, 31 eserin sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu aktardı.

Programda, öğrencilerin dans ve müzik gösterileri ile şiir dinletisi katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Davetliler, Türk bayraklarıyla eşlik ettikleri gösterilerde Cumhuriyet Bayramı coşkusunu öğrencilerle paylaştı.

Kaynak: AA
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