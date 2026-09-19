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Tekirdağ Süleymanpaşa'da Gaziler Günü yürüyüşünde büyük Türk bayrağı taşındı

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Tekirdağ Süleymanpaşa'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte büyük Türk bayrağı taşındı. Hükümet Caddesi boyunca süren yürüyüş Tekirdağ Valiliği önünde sona erdi; burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

TEKİRDAĞ'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen Gaziler Günü Yürüyüşü'nde büyük Türk bayrağı taşındı.

Süleymanpaşa ilçesindeki Hükümet Caddesi boyunca gerçekleştirilen yürüyüşe Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, gaziler, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyük Türk bayrağının taşındığı yürüyüş, Tekirdağ Valiliği önünde sona erdi. Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Ali Rıza Açıkgöz, törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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