Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Cumhuriyet'in 103. yılı törenlerle kutlandı

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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla çelenk sunma törenleri düzenlendi.

Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Valilik bahçesinde tören yapıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Hakkari

Valilik önünde düzenlenen törende Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan ile Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Köksal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende katılımcılar, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından açılan 29 Ekim konulu resim sergisini gezdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Küskü, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askerler, polisler ve öğrenciler katıldı.

Bitlis

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Haşim Bildiş ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Muş

Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Muş Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Muş Belediyesi tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından kent meydanından Atatürk Parkı'na kadar Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenlendi.

Vali Avni Çakır, Cumhuriyet yürüyüşünü büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çakır, "103 sene önce, 29 Ekim'de ecdadımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Cumhuriyet'i ilan ettik. Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'i gençliğe emanet ettiği gibi gençlerimize sahip çıkmalı, onları çok iyi yetiştirmeliyiz. Onları ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğimizin de o kadar güçlü olacağının farkında olmalıyız." dedi.

Törene, Muş Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Cenk Barut, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, vali yardımcıları, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA