Tomarza'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü için çelenk sunuldu

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Tomarza Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene; Tomarza Kaymakamı Selim Eser, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Acem, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yaşar Şahin, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi. Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen tören, ilçede bayram coşkusunu ve Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığı bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı