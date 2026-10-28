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Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni Vali Soytürk'ün katılımıyla yapıldı

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Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni Vali Soytürk'ün katılımıyla yapıldı Haber Videosunu İzle
Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni Vali Soytürk'ün katılımıyla yapıldı
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Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Tekirdağ Valiliği önünde çelenk sunma töreni yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Recep Soytürk şeref defterini imzaladı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ Valiliği önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün şeref defterini imzalamasıyla devam etti.

"Cumhuriyet, bağımsızlığımızın simgesidir"

Törende konuşan Vali Recep Soytürk, Cumhuriyet'in kuruluşunda verilen mücadeleye dikkat çekerek, bu önemli mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

Cumhuriyet'in büyük fedakarlıklar ve topyekün mücadele sonucunda kurulduğunu belirten Soytürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine bıraktığı en önemli miraslardan biri olan Cumhuriyet'in, ulusal egemenliğin ve milli iradenin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Soytürk, Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını, aynı zamanda özgürlük ve bağımsızlığın sembolü olduğunu belirterek vatan uğruna mücadele eden kahramanları andı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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