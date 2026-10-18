ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, her bölümde yarışmacılara yönelttiği farklı türdeki sorularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayının ardından sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İlk bakışta kolay gibi görünen soru, kelimelerin tek tek hecelerine ayrılmasını gerektirdiği için dikkatli bir değerlendirme istiyor. İstiklal Marşı'nın birinci dizesinde tek heceli kelime sayısı toplam kaçtır?

İSTİKLAL MARŞI'NIN BİRİNCİ DİZESİNDE TEK HECELİ KELİME SAYISI TOPLAM KAÇTIR?

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

Cevap: 2

İSTİKLAL MARŞI'NIN İLK DİZESİNDE KAÇ TEK HECELİ KELİME VAR?

İstiklal Marşı'nın birinci dizesi "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" şeklinde. Dizedeki kelimeler hecelerine ayrıldığında "Kork-ma" iki, "sön-mez" iki, "bu" bir, "şa-fak-lar-da" dört, "yü-zen" iki, "al" bir ve "san-cak" iki heceden oluşuyor. Bu durumda dizede yalnızca "bu" ve "al" kelimeleri tek heceli. Dolayısıyla İstiklal Marşı'nın ilk dizesinde toplam 2 tek heceli kelime bulunuyor. Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edildi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Türkiye'nin en uzun soluklu bilgi yarışmalarından biri olan program, yeni sezonda sunucu koltuğuna oturan Cem Öğretir ile yayın hayatını sürdürüyor. Yarışmanın geçmiş bölümlerine ATV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden ulaşılabiliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar, giderek zorlaşan 15 genel kültür sorusunu yanıtlayarak 10 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. Her soruda dört seçenek bulunuyor ve yarışmacılar zorlandıkları sorularda joker haklarını kullanabiliyor. Yarışmacılar dilerse cevap vermeden yarışmadan çekilerek o ana kadar kazandıkları ödülü alabiliyor. Baraj noktaları ise yanlış cevap durumunda yarışmacının alacağı ödülü belirliyor.