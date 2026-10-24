Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu'nda Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu'nda Mevlid-i Nebi programı düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Bahşılı'da Mevlid-i Nebi programı, Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda Kur'an tilaveti ve Müftü Abdulkadir Başkal'ın konuşması yer aldı; öğrenciler şiir ve ilahi okudu, Kaymakam Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz da katıldı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi.
Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Abdulkadir Başkal tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.
Sinevizyon gösterisinin ardından öğrenciler tarafından şiir ve ilahiler okundu, çeşitli etkinlikler yapıldı.
Programa, Kaymakam Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA