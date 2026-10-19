Aydın Köşk'te 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı, muhtarlar zeybek oynadı

Aydın'ın Köşk ilçesinde '19 Ekim Muhtarlar Günü' düzenlenen törenle kutlarken, törende muhtarlar zeybek oynayıp, günlerini kutladı.

Muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Altıeylül Mahallesi Muhtarı Halil Kumaş yaptı. Muhtarlığın toplum hayatındaki değerini de vurgulayan konuşmasında Kumaş, "Devlet ve vatandaş arasında köprü olan muhtarlar demokrasinin en temel taşıyız. Vatandaşımızın talep, sorun, sevinç ve üzüntülerini en yakından bilen ve hisseden kişiler olarak muhtarlığı bir görev değil, bir vatandaşlık onuru olarak görüyoruz. Muhtarlar olarak halkın içinde, halkın sesi olarak görev yapıyoruz. Demokrasimizin temel taşlarından biri olan, mahallelerimizde ve köylerimizde vatandaşlarımızla devletimiz arasında köprü görevi üstlenen, halkımızın talep ve sorunlarını özveriyle dile getiren tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Tören sonunda mahalle muhtarları zeybek oyunu sergiledi.

Köşk Kent Meydanı'nda gerçekleşen törene Köşk Kaymakamı Hasan Taş, ilçe kurum müdürleri, Mahalle Muhtarları ve Köşk halkı katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı